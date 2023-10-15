2726 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

أكثر من 50 عائلة أبديت بالكامل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2726 شهيدا، مع نحو 10800 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 2670 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 9600 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 56 شهيدا، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني، بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم التاسع. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.