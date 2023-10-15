-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
أكثر من 50 عائلة أبديت بالكامل

2726 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

الشروق أونلاين
  • 4645
  • 0
2726 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2726 شهيدا، مع نحو 10800 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 2670 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 9600 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 56 شهيدا، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني، بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم التاسع. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

مقالات ذات صلة
كتائب القسام : استمرار الإحتلال بقصف غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر

كتائب القسام : استمرار الإحتلال بقصف غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر

فيديو “صادم”.. ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة

فيديو “صادم”.. ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة

الأمم المتحدة : الدعوة لنقل أكثر من مليون مدني من غزة خلال 24 ساعة أمر مروع

الأمم المتحدة : الدعوة لنقل أكثر من مليون مدني من غزة خلال 24 ساعة أمر مروع

أبو الغيط وفكي يطالبان بوقف فوري للأعمال العسكرية في القطاع

أبو الغيط وفكي يطالبان بوقف فوري للأعمال العسكرية في القطاع

الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة سكان غزة

الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة سكان غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر حماية “غير مشروعة” لجيس الاحتلال

مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر حماية “غير مشروعة” لجيس الاحتلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد