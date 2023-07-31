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28 لغم بحري قرب شاطئ سياحي في تركيا!

الشروق أونلاين
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28 لغم بحري قرب شاطئ سياحي في تركيا!
ح.م
الشاطئ المغلق

أغلقت السلطات في تركيا يوم الإثنين أحد شواطئ منتجع شيلا على سواحل البحر الأسود، بعد العثور على 28 لغما بحريا قرب الشاطئ.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات مدينة إسطنبول أن غوّاصين اكتشفوا الألغام صباح الأحد، حيث تمّ نقل 8 منها إلى الشاطئ لتدميرها في وقت لاحق.

وقال مصدر في الشرطة التركية إن شاطئ سوفولار في منتجع شيلا مغلق في الوقت الحالي، إلى غاية التأكد من إبطال مفعول الألغام.

وتابع المصدر أن “جميع شواطئ شيلا الأخرى باستثناء سوفولار مفتوحة أمام المصطافين ولا توجد مشاكل هناك”، مؤكدا استمرار عمل الغوّاصين بالقرب من الشاطئ بحثا عن المزيد من الألغام.

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