28 مؤسسة تعليم عال خاصّة للموسم الجامعي الجديد

مفتوحة أمام حاملي البكالوريا بدفع الحقوق المالية للتكوين

يمكن للناجحين في البكالوريا التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة، التي يبلغ عددها 28 مؤسسة، حيث تقدم تكوينات في تخصصات متنوعة لفائدة حاملي البكالوريا في جميع الشعب.

وتتيح مؤسسات التعليم العالي الخاصة للناجحين إمكانية التسجيل في عدة تخصصات مهمة دون شرط التسجيل عبر المنصة الرقمية للوزارة، فيما يمكن للراغبين الإطلاع على شروط وكيفيات الالتحاق والمبالغ المالية المحددة لكل سنة. وهذا عبر موقع المؤسسة المختارة والموضح في المنشور الخاص بالتسجيلات الجامعية .

التسجيلات بالمؤسسة المختارة خارج المنصة الوزارية

وبحسب المنشور الوزاري الخاص بحاملي بكالوريا 2026، تبرز عدة مدارس عليا ومعاهد خاصة حاصلة على الاعتماد الرسمي للتكوين في عدة ميادين، وعلى رأسها ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية والذي تضمنه 17 مؤسسة تعليم عال خاصة من ضمن 28 مؤسسة معتمدة لهذه السنة الجامعية، حيث يمكن للناجحين التسجيل في المدرسة العليا للفندقة والإطعام الجزائر في تخصص تسيير فندقي وإطعام وهو متاح لجميع شعب البكالوريا ماعدا الفنون مع احتساب أولوية الشعبة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع ضرورة النجاح في المقابلة الشفوية.

النجاح في مسابقة كتابية وشفوية شرط للالتحاق

وفي سياق ذي صلة، يقدم معهد المناجمنت والتطوير بأولاد فايت تخصص إدارة أعمال لفائدة حاملي بكالوريا شعب تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات وآداب وفلسفة ولغات أجنبية حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع شرط النجاح في مسابقة كتابية ومقابلة شفوية، كما يمكن التسجيل في ذات المعهد لدراسة تخصص ذكاء الأعمال وهذا لحاملي بكالوريا تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات، بنفس الشروط.

الدراسة باللغة الإنجليزية في معهد المناجمنت

أما معهد المناجمنت بالجزائر “سعيد حمدين”، فيعرض 4 تخصصات مختلفة في ميدان التسيير والعلوم التجارية، وهي إدارة الأعمال وتسويق، هندسة مالية ومحاسبة وتدقيق متاحة لكل شعب البكالوريا ماعدا فنون مع احتساب الأولوية في الترتيب بحسب الشعب، واجتياز اختبار باللغة الانجليزية للراغبين في الدراسة بالإنجليزية.

تقدم تكوينات في الإعلام الآلي والتسيير والرياضيات والاتصال واللغات

وفي ذات الميدان، يقدم معهد التكوين في التأمينات والتسيير تكوينا في تخصصي التسويق، ومحاسبة مالية لحاملي بكالوريا في شعب التسيير والاقتصاد، علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات، آداب وفلسفة، لغات أجنبية ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا. أما معهد إدارة الأعمال أنسيم سوب بالجزائر العاصمة يفتح المجال لحاملي بكالوريا كل الشعب ماعدا الفنون مع الأولوية للتسيير والاقتصاد ثم الشعب العلمية وبعدها الأدبية للتسجيل في كل من تخصص محاسبة ومراقبة وتدقيق، وتخصص مالية المؤسسة، تسويق، إدارة الأعمال، وأعمال دولية، حيث يتم الترتيب على أساس معدل البكالوريا مع شرط النجاح في مقابلة شفوية.

تسويق رقمي وإدارة أعمال الفندقة من بين التخصصات

وتقدم في ذات الميدان مدرسة إدارة الأعمال تيزي وزو تخصصي مناجمنت الأعمال واتصال وتسويق رقمي لحاملي بكالوريا كل الشعب ماعدا الفنون مع احتساب أولوية الشعبة عند الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، فيما تفتح مدرسة التكوين في تقنيات التسيير بدالي إبراهيم أبوابها للراغبين في دراسة تخصصات تجارة دولية، تسويق رقمي، إدارة أعمال الفنادق والسياحة، مناجمنت وتسيير المشاريع، مالية ومحاسبة، وهذا بحسب أولوية الشعبة مع شرط النجاح في مسابقة شفوية.

أما مدرسة إدارة الأعمال بالجزائر “بيزنس سكول” فتقدم تخصصي إدارة أعمال ومالية ومحاسبة لجميع شعب البكالوريا ما عدا فنون، فيما تحتسب أولوية الشعبة في الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، ويمكن أيضا للناجحين التسجيل في ميدان التسيير والعلوم التجارية بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بالعاشور في تخصص إدارة إلكترونية واستراتيجية رقمية، تجارة إلكترونية وتسويق رقمي حيث يشترط النجاح في مقابلة شفوية ويتم الترتب على أساس أولوية الشعبة.

أما المعهد العالي للتجارة والتسيير بسطيف فيقدم تخصصات إدارة الأعمال وتسويق ومالية ومحاسبة لحاملي بكالوريا شعب التسيير والاقتصاد، علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات، آداب وفلسفة، لغات أجنبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا مع اجتياز امتحان كتابي في اللغتين الإنجليزية والفرنسية مع شرط النجاح في مقابلة شفوية.

تسويق دولي وإدارة السياحة

فيما يعرض المعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات مع احتساب الأولوية الأولى لشعبة تسيير واقتصاد ثم باقي الشعب العلمية وبعدها الأدبية ما عدا الفنون في الترتيب، ونفس الشروط في المعهد العالي للتسيير بالشراقة الذي يقدم تخصصات، تسويق دولي، إدارة السياحة، إدارة الأعمال، مالية، ويتيح المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا ” ابن رشد سوب” بحيدرة تخصص إدارة الأعمال ضمن شعبة علوم التسيير لفائدة حاملي بكالوريا كل الشعب ماعدا الفنون مع منح الأولوية للتسيير والاقتصاد، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا كما يشترط النجاح في مقابلة شفوية أيضا.

وفي نفس الميدان، يقدم المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بدالي إبراهيم خيارات للتسجيل في تخصصات: “إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، تسويق” لفائدة جميع شعب البكالوريا ماعدا الفنون مع الأولوية لشعبة التسيير والاقتصاد ثم باقي الشعب العلمية، وفي الأخير الأدبية ويشترط النجاح في مقابلة شفوية بعد ترتيب المترشحين بحسب المعدل العام للبكالوريا، ويمنح المعهد العالي للعلوم والمعلوماتية ببراقي الفرصة للناجحين في جميع شعب البكالوريا ماعدا الفنون للتسجيل في تخصصي تسويق رقمي وإدارة مالية مع شرط النجاح في مقابلة شفوية، ونفس الشروط بالنسبة للراغبين في دراسة إدارة الأعمال بالمعهد العالي المتوسطي للأعمال والعلوم بحيدرة الجزائر العاصمة.

وتقدم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الكائن مقرها بالصنوبر البحري المحمدية الجزائر العاصمة، خيار التسجيل في تخصصات “بنك ومالية، محاسبة ومراقبة وتدقيق” بشعبة العلوم المالية والمحاسبة، وتخصص تسويق وتوزيع في شعبة علوم تجريبية، وإدارة أعمال عامة ضمن شعبة علوم التسيير وهذا لحاملي بكالوريا شعب علوم تجريبية ثم رياضيات وبعدها تقني رياضي وأخيار تسيير واقتصاد، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، مع شرط النجاح في اختبار كتابي ومقابلة شفوية.

تخصصات في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي

وفي سياق آخر، يمكن للناجحين الذي لم يسعفهم الحظ للحصول على توجيه ضمن ميدان الرياضيات والإعلام الآلي بمؤسسات التعليم العالي العمومية، التسجيل للالتحاق بإحدى مؤسسات التكوين الخاصة التي تضمن عدة تخصصات نوعية في هذا الميدان، مقابل دفع مبلغ مالي يتم تحديده من قبل إدارة المؤسسة ووفقا لشروط التسجيل المطلوبة والتي يمكن الإطلاع عليها عبر موقع المؤسسة المختارة، ونذكر في السياق معهد المناجمنت والتكوير بأولاد فايت الذي يضمن تكوينا في شعبة الإعلام الآلي من خلال تخصصين وهما “إعلام آلي تطبيقي وذكاء اصطناعي، إعلام آلي وأمن رقمي”، وهذا لفائدة حاملي بكالوريا شعب الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام وعلامة الرياضيات، مع اجتياز امتحان كتابي ومقابلة شفوية.

ويبرز أيضا في ذات الميدان معهد التكوين في التأمينات والتسيير بحيدرة الذي يعرض تخصص مهن تكنولوجيا المعلومات ضمن شعبة الإعلام الآلي لفائدة حاملي بكالوريا شعب الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، ويشترط أن يكون المعدل العام في البكالوريا يساوي أو يفوق 12 مع شرط النجاح في مقابلة شفوية، أما معهد إدارة الأعمال ” أنسيم سوب” فيعرض تخصص هندسة نظم المعلومات والبرمجيات ضمن شعبة الإعلام الآلي، وتخصصي ذكاء اصطناعي، وأدوات الرياضيات لاتخاذ القرار شمن شعبة رياضيات تطبيقية لفائدة حاملي بكالوريا “رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية” حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع النجاح في مقابلة شفوية، ولفائدة نفس الشعب ودون المرور على المقابلة الشفوية يمكن للناجحين التسجيل في تخصص نظم معلوماتية ضمن شعبة إعلام آلي بمدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو.

تخصص نظم المعلوماتية ضمن الخيارات

ويمكن للناجحين في البكالوريا في شعب الرياضيات، تقني رياضي وعلوم تجريبية التسجيل في تخصص نظم المعلوماتية شعبة إعلام آلي بمدرسة التكوين في تقنيات التسيير “دالي إبراهيم الجزائر” ويشترط النجاح في مقابلة الشفوية بعد الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا، وتقدم أيضا مدرسة إدارة الأعمال “بيزنس سكول” خيار التسجيل في تخصص هندسة نظم المعلومات والبرمجيات دون شرط المقابلة الشفوية.

أما المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بالعاشور، فهي الأخرى تفتح أبوابها لحاملي بكالوريا شعبة الرياضيات كأولوية أولى وبعدها شعبتي تقني رياضي وعلوم تجريبية للاختيار بين أربعة تخصصات مختلفة ضمن شعبة الإعلام الآلي وهي “تطوير البرمجيات وتكنولوجيا الواب، أمن وإدارة الأنظمة والشبكات، هندسة أنظمة المعلومات والبرمجيات، إعلام آلي وشبكات”، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا مع النجاح في مقابلة شفوية وهذا حسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة، فيما يضمن المعهد العالي للعلوم تكوينا في شعبة الإعلام الآلي تخصصي نظم معلوماتية وأمن الأنظمة المعلوماتية لفائدة حاملي بكالوريا شعبة الرياضيات كأولوية أولى وبعدها شعبتي تقني رياضي وعلوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون باحتساب علامة الرياضيات.

الأمن السيبراني والأنظمة الذاتية… خيارات المستقبل

ويقدم معهد التكنولوجيا “نوميديا” بسيدي عبد الله تخصصين ضمن شعبة الإعلام الآلي وهما “الأنظمة الذاتية والبرامج المحيطة والمتنقلة المدمجة، البنية التحتية للشبكة والأمن السيبراني لفائدة حاملي بكالوريا في شعب: “الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية” ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، أما المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا فيقدم تخصص أنظمة معلوماتية ضمن شعبة الإعلام الآلي لفائدة حاملي البكالوريا في الشعب العلمية مع احتساب علامة الرياضيات في المعدل الموزون والنجاح في مقابلة شفوية، ونفس التخصص نجده في المدرسة العليا للتكنولوجيا “البركة” بالشراقة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع النجاح في مقابلة شفوية، وبنفس الشروط يمكن التسجيل في تخصص إعلام آلي وذكاء اصطناعي في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بدالي إبراهيم، فيما يتم الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا للراغبين في التسجيل في تخصص أنظمة المعلومات بالمعهد العالي للرياضيات والإعلام الآلي بالشراقة .

الذكاء الاصطناعي ونظم المعلوماتية

أما المعهد العالي لعلوم والمعلوماتية ببراقي، فيقدم تخصص إعلام آلي عام لفائدة الناجحين في البكالوريا في الشعب العلمية ويشترط النجاح في مقابلة شفوية مع الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وبنفس الشروط يمكن التسجيل في تخصصي ذكاء اصطناعي ونظم معلوماتية بالمعهد العالي المتوسطي للأعمال والعلوم بحيدرة، فيما يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا للناجحين في الشعب العلمية للتسجيل في تخصصي ذكاء اصطناعي أو أمن سيبراني بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا المبتكرة بدالي إبراهيم .

تخصصات في ميدان العلوم والتكنولوجيا

وفي ميدان العلوم والتكنولوجيا يمكن للناجحين الاختيار بين عدة مؤسسات خاصة للتكوين معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، حيث نجد معهد البصريات ببرج بوعريريج، الذي يتيح تخصص بصريات لحاملي بكالوريا شعب “رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية” ويتم الترتيب على أساس المعدل العام، في حين تقدم المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بالعاشور تخصصي إلكترونيك أو اتصالات سلكية ولاسلكية مع احترام الأماكن البيداغوجية المحددة وشرط النجاح في مقابلة شفوية، ويضمن المعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان تخصص إلكترونيك مع احتساب معدل مادتي الرياضيات والفيزياء في المعدل الموزون، ويتيح معه البصريات أولاد فايت الجزائر تخصص قياس بصري، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا، ونفس التخصص يقدمه المعهد العالي لقياس البصر “البيبان” بوهران، فيما يمكن للناجحين في الشعب العلمية اختيار تخصص إلكترونيك بالمعهد العالي المتوسطي للأعمال والعلوم مع شرط النجاح في مسابقة شفوية.

المشاريع العقارية وإعادة تأهيل التراث العقاري

وفي ميدان الهندسة المعمارية تبرز المدرسة العليا لمهن البناء بدالي إبراهيم الجزائر التي تفتح المجال لحاملي بكالوريا في شعب: “الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد” للاختيار بين تخصصين وهما التحكم في المشاريع وتسيير المشاريع العقارية أو إعادة تأهيل التراث العقاري، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، أما في ميدان علوم المادة نجد تخصصين وهما كيمياء صيدلانية، كيمياء تحليلية بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بالعاشور، ويشترط النجاح في مقابلة شفوية وهي متاحة لحاملي بكالوريا في شعب رياضيات أو تقني رياضي أو علوم تجريبية.

اللغة الإنجليزية للأعمال والاتصال

وفي ميدان الآداب واللغات الأجنبية نجد تخصص لغة إنجليزية للأعمال بمعهد إدارة الأعمال، أنسيم سوب، لفائدة حاملي بكالوريا كل الشعب ما عدا الفنون مع الأولوية للآداب واللغات ويشترط النجاح في اختبار كتابي في اللغة الإنجليزية، ويتيح المعهد العالي للآداب واللغات والغفران تخصص لغة انجليزية لجميع شعب البكالوريا مع احتساب علامة الإنجليزية في الترتيب، ونجد أيضا نفس التخصص لغة انجليزية في المعهد العالي لعلوم ولتكنولوجيا لفائدة جميع شعب البكالوريا فيما يشترط النجاح في مقابلة شفوية.

وفي ميدان العلوم الإنسانية يبرز معهد غدارة الأعمال أنسيم سوب بحيدرة الذي يقدم تكوينا في تخصص الاتصال باللغة الإنجليزية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا مع اختبار كتابي في اللغة الانجليزية متاح لجميع الشعب ماعدا فنون مع الأولوية للشعب الأدبية في الترتيب، وفي ذات الميدان نجد تخصصي علم النفس العيادي شعبة علم الاجتماع، وعلم النفس أو شريعة وقانون شعبة علوم إسلامية ويتم الترتيب على أساس المعدل العام باحتساب الأولوية الأولى لحاملي بكالوريا شعب آداب وفلسفة، آداب ولغات، فنون ثم رياضيات، وفي المعهد العالي للتسيير بالشراقة نجد تخصص اتصال لفائدة جميع الشعب ماعدا فنون مع أولوية الآداب واللغات ثم الآداب والفلسفة، وفي المعهد العالي للآداب واللغات الغفران نجد تخصص علم النفس العيادي وأيضا علم النفس التربوي لجميع شعب البكالوريا، أما في المعهد العالي لعلوم الإنسانية والتطبيقية بغرداية يقدم تخصصات علم النفس التربوي أو فقه وأصوله لجميع شعب البكالوريا.

قانون عام وتخصصات في اللغة الأمازيغية

وفي ميدان الحقوق والعلوم السياسية، يبرز المعهد العالي للعلوم في برج الكيفان الذي يضمن تخصص قانون عام حيث تمنح الأولوية لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة وبعدها آداب ولغات ثم فنون وبعدها رياضيات إذ يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

وفي سياق آخر، يمكن للراغبين في التخصص في اللغة والثقافة الأمازيغية الاختيار بين ثلاثة تخصصات متنوعة وهي لسانيات أمازيغية أو أدب أمازيغي أو انثروبولوجيا التراث الأمازيغي بالمعهد العالي للآداب واللغات الغفران لجميع شعب البكالوريا ويتم الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا، فيما يقدم المعهد العالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية تخصص أدب عربي لجميع شعب البكالوريا.