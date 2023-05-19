28 محضرا بدنيا يستفيدون من خبرة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم

استفاد 28 محضرا بدنيا جزائريا من دورة تدريبية من تنظيم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بالتعاون مع المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية (فاف)، في الفترة ما بين 12 و16 مايو الحالي، وذلك على هامش كأس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 17 سنة، بحسب ما أوردته الاتحادية الجزائرية في بيان لها، على موقعها الرسمي.

وسمح هذا التربص للمشاركين باكتساب معارف وخبرة جديدة في ممارسة اختصاصهم، حيث تحصل جميعهم على شهادة.

وتحت إشراف خبير الفيفا السويسري شميد ماركوس فريتز، وبمراقبة مدير التطوير لدى الكاف، راوول شيبيندا ومناجير مشاريع التكوين والمدربين لدى الكاف، جعيدة زكريا، بالإضافة إلى مكون وعضو مجموعة الدراسة الفنية لدى الكاف، آبراهام ميبراتو.

وتبادل المشاركون والمنظمون مختلف الخبرات، فضلا عن خضوع المتربصين لحصص نظرية وتطبيقية على الميدان. كما تطرق المعنيون إلى انشغالاتهم والنقائص التي يعانون منها، قصد الاستفادة من خبرة فرتيز شميد، الذي شرح منهجية عمله الخاصة به.

كما استفاد مدربو الحراس، العاملون في البطولة المحترفة وبطولة الهواة بالجزائر من 7 إلى 16 مايو، من تربص تكويني على هامش “كان” أقل من 17 سنة.

وصرح المكون وعضو مجموعة الدراسة الفنية لدى الكاف، أبراهام ميبراتو لموقع الكاف قائلا: “هذه الدورات لتطوير قدرات المدربين والمحضرين البدنيين الأفارقة. الأمور سارت على ما يرام، لاسيما بحضور مراقب ذي مستوى عال. أتمنى أن تتواصل مثل هذه المبادرات في جميع البلدان. ونجاح الدورة هو نجاح القارة وليس فقط للجزائر”.

وأوضح جعيدة زكريا مناجير مشاريع التكوين والمدربين لدى الكاف، قائلا: “باسم الكنفيدرالية القارية، أشكر الفاف على مساعدتها لنا. دورة المحضرين البدنيين كانت الأولى في إفريقيا ونعكف على تنظيم ورشات أخرى في القارة”.

وأضاف: “الدورة كانت ناجحة بفضل حضور شميد ومبراتو اللذين قدما خبرتيهما مع المتربصين”.

ومن بين المشاركين، المحضر البدني فؤاد شيحة، الذي عبر عن ارتياحه لهذه الورشة بقوله: “هذه المبادرة سمحت بالاستفادة من تكوين مستمر للمحضرين البدنيين الجزائريين، والتعلم أكثر من المنهجية الجديدة للسيد فريتز، ونشكر الكونفدرالية الإفريقية والاتحادية الجزائرية على هذه المبادرة ونتمنى ألا تكون الأخيرة”.