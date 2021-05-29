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اقتصاد

280 رجل أعمال ليبي يحل بالجزائر لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين

الشروق أونلاين
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280 رجل أعمال ليبي يحل بالجزائر لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين

يُشرف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، السبت، على أشغال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة.

ويترأس أشغال المنتدى من الجانب الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقدوم ووزير التجارة كمال رزيق ومن الجانب الليبي وزير الاقتصاد والتجارة، محمد حويج الذي حل بالجزائر أمس الجمعة على رأس وفد هام يتكون من 280 متعامل إقتصادي.

ويأتي هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات .

من جانه عبر الجانب الليبي عن إهتمامه الكبير بالمنتجات و الخدمات الجزائرية نظرًا لجودتها و سعرها التنافسي.

من جهة أخرى، إستقبل وزير التجارة كمال رزيق، أمس الجمعة، وزير الإقتصاد و التجارة الليبي محمد الحويج الذي يقوم بزيارة زيارة عمل إلى الجزائر تدوم 03 أيام.

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