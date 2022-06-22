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280 قتيلا في زلزال قوي يضرب أفغانستان

الشروق أونلاين
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280 قتيلا في زلزال قوي يضرب أفغانستان
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ضرب زلزال قوي أجزاء من أفغانستان وباكستان يوم الأربعاء، بلغت شدّته 5.9 درجات على سلّم ريجتر، حسب الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي.

وأسفر الزلزال العنيف عن مقتل ما لا يقل عن 280 شخصا في حصيلة أولية، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن وزارة الداخلية في أفغانستان.

وسجّل الزلزال على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان، وقد شعر به نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند.

هل أحدث زلزال الكويت هذا الصدع في الأرض؟

في 7 جوان 2022، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لما يفترض أنه صدع في الأرض، نتج عن زلزال الكويت الأخير، الذي بلغت شدّته 5 درجات على سلّم ريشتر.

لكن الصورة المتداولة لا علاقة لها بهذا الزلزال. فهي تعود إلى صيف العام 2019 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وحسب ما نشرته رويترز آنذاك، فقد سبّب زلزال قوي ضرب المنطقة، في حدوث شقّ كبير في الأرض، حسب ما تظهره نفس الصورة.

أصل الصورة

الكويت تسجّل أقوى زلزال في تاريخها

وفي 4 جوان 2022، سجّلت الكويت هزّة أرضية بقوة 5 درجات على سلّم ريشتر، وهو الزلزال الأقوى في تاريخ البلاد، حسب مصادر رسمية.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنّ الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، سجّلت زلزالا بقوة 5 بمقياس ريشتر جنوب غرب الأحمدي.

ووقع الزلزال في حدود الساعة 04:28 صباحا بالتوقيت المحلي. ويعتبر “أعلى زلزال تسجّله الكويت في تاريخها”، حسب ما ذكره رئيس شبكة الرصد عبد الله العنزي.

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