283 حادث مرور في جانفي تسبب في وفاة 44 واصابة 485

كشف أحمد نايت الحسين ،المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، عن تسجيل 283 حادث مرور جسماني على مستوى الطرق الوطنية، حيث أدت مجمل هذه الحوادث إلى وفاة 44 شخصا وإصابة 485 آخرين، وفقا للمؤشرات المسجلة خلال شهر جانفي من العام الجاري.

وقال نايت الحسين، إن “نسبة القتلى خلال شهر جانفي من سنة 2024، قد إرتفعت بـ 16 من المائة عن تلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين إرتفع عدد الجرحى بنسبة 18 من المائة، كما عرفت الحوادث الإجمالية إرتفاعا بنسبة 13 بالمائة”.

وطالب المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، بـ “ضرورة تكثيف برامج التكوين في مجال تعليم السياقة، ذلك أن 30 من المائة من المتورطين في حوادث المرور هم من حملة رخصة السياقة لأقل من عامين”، نافيا ما يتم تداوله في الكثيرمن الأوساط، على أن اهتراء الطرقات، تعد السبب الرئيس في حوادث المرور، قائلا بهذا الخصوص “خلافا لما هو متداول على نطاق واسع، تفيد الدراسات المنجزة بأن الطرق المهترئة تتسبب في 01 من المائة فقط من حوادث المرور في الجزائر ولذلك يتعين علينا العمل على تكثيف الحملات التحسيسية وبرامج التكوين وعصرنه أنظمة المراقبة، وصولا إلى مراجعة قانون المرور الحالي من خلال تشديد العقوبات عل المتورطين في حوادث القتل مثلما أوصى بذلك رئيس الجمهورية، وقد تم تقريبا الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد و هو في مراحل متقدمة وسيعرض في الوقت المناسب على غرفتي البرلمان للإثراء والمصادقة”.