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أكثر من 50 عائلة أبديت بالكامل

2837 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

الشروق أونلاين
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2837 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2837 شهيدا، مع نحو 12000 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 2778 شهداء، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 10000 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 59 شهيدا، بينهم الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، الذي استشهد أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني، بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم العاشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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