2876 مليار.. أموال تبادلها الجزائريّون بنقرة زرّ

فرصة ثالثة للتجّار لتعميم الأجهزة

تجاوزت تعاملات الجزائريين المالية عبر الهاتف والنت وآلات الدفع متعدّدة الأطراف وأجهزة الصرف الآلي بين البنكية، 2876 مليار سنتيم بين الفاتح جانفي و30 جوان 2022، في وقت تحصي وزارة المالية وجود 231 تاجر ويب في الجزائر.

وتقرّر تمديد فرصة إلزامية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني عبر كافة المحلات التجارية إلى غاية الفاتح جانفي 2023، مع منح التجار فرصة ثالثة، بعدما فُرض الإجراء لأول مرة بداية من الفاتح جانفي 2021.

وتكشف حصيلة أرقام الدفع الإلكتروني خلال سنة 2022، الخاصة بتجمع النقد الآلي اطّلعت عليها “الشروق”، عن وجود 231 تاجر ويب في الجزائر منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البين بنكي، كما تم إجراء 16 مليونا و402 معاملة للدفع عبر الأنترنت منذ إطلاق المشروع سنة 2016.

فرصة ثالثة للتجّار لتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 2023

وبخصوص أرقام سنة 2022، قدّر المبلغ الإجمالي للدفع عبر الأنترنت بـ787 مليار سنتيم إلى غاية 30 جوان، وتشمل العملية دفع فواتير الهاتف والاتصالات والنقل والتأمين وفواتير الخدمات الإدارية وخدمات بيع السلع والرياضة والترفيه، بعدد إجمالي للمعاملات قدّر بـ4 ملايين و117 ألف معاملة، منها 751 ألف و460 معاملة خلال شهر جوان لوحده بقيمة 149 مليار و91 مليون سنتيم.

وبالمقابل، قدّر العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي بين البنكية بـ3191 جهاز، وبخصوص نشاط السحب على الأجهزة النقدية خلال سنة 2022، عادل المبلغ الإجمالي للمعاملات 1096 مليار سنتيم بعدد إجمالي للمعاملات قدّر بـ58 مليونا و814 ألف عملية، منها 197 مليار و427 مليون سنتيم تم سحبها خلال شهر جوان فقط بإجمالي عمليات عادل 10 ملايين و648 ألف و871 عملية.

وبخصوص نشاط الدفع عبر محطة الدفع الإلكتروني “تي بي أو”، فقد بلغ المبلغ الإجمالي لمعاملات الدفع 993 مليار سنتيم بعدد إجمالي لعمليات الدفع يعادل مليونا و292 ألف و612 عملية.

هذا، وتنص المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020 أن “التجار ملزمون بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينه من تسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة”، وألزمت وزارة التجارة منذ عدّة أشهر كافة التجار بالتقرب من مصالح البريد أو البنوك لتجهيز فضاءاتهم وضمان تقديم هذه الخدمة، على رأسها جهاز “تي بي أو” و”كو أر كود”.

إلا أن العملية شهدت ركودا نتيجة تركيز البنوك في الأشهر الماضية على معالجة ملفات المتأثرين من إجراءات “كوفيد 19″، مع العلم أن المهلة الممنوحة للتجار تم تمديدها في المرة الأولى إلى نهاية سنة 2021، ثم تقرّر تمديدها هذه المرّة إلى نهاية سنة 2022، مع إمكانية استفادة التجار من أجهزة “تي بي أو” مجّانا على مستوى بعض البنوك.