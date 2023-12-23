29 مترشّحا للانتخابات الرئاسية في روسيا

قالت رئيسة لجنة الانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا يوم السبت، إن عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد قد وصل إلى 29 مترشح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة ما بين 15 و17 مارس 2024. حيث يتوقع أن تسفر عن فترة حكم جديدة للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، تمتدّ إلى غاية 2030.

وأعلن بوتين مطلع الشهر الجاري، أنه سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. إذ يسمح دستور البلاد للرئيس البالغ من العمر 71 عاما، بأن يتولى فترتين إضافيتين، ما يعني أنه قد يمكث بمنصبه حتى عام 2036 أيضا.

وتسلم بوتين رئاسة روسيا عام 2000، من سابقه بوريس يلتسن. قبل أن يفوز في 4 انتخابات رئاسية، تولى خلالها رئاسة الحكومة لفترة قصيرة.