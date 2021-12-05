-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات
اقتصاد
أكد أن 1200 عقار صناعي غير مستغل.. الوزير الأول:

290 ألف مليار التهمتها المؤسسات العمومية

إيمان كيموش
  • 231
  • 0
290 ألف مليار التهمتها المؤسسات العمومية
أرشيف

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن التهام المؤسسات العمومية لمبلغ 2900 مليار دينار طيلة سنوات دون أن تأتي بأي نتائج، مشددا على أن الحكومة اليوم بصدد إعادة النظر في تسييرها، وهذا إما من خلال فتح رأسمالها على البورصة التي يجب أن تشهد هي الأخرى انفتاحا أو إبرام عقود نجاعة أو إخضاع مسيرها لمتابعة دورية سنوية أو نصف سنوية لمعرفة أين الخلل، مؤكدا أنه من المستحيل تقبل التهام هذه الأخيرة للمليارات دون جدوى.

فتح رأسمال شركات عمومية وبنوك لتحقيق النجاعة بداية من 2022

وأضاف الوزير الأول أنه سيتم فتح رأسمال مؤسسات عمومية وبنوك أيضا مطلع سنة 2022 لتحقيق نجاعة هذه الأخيرة، مضيفا أنه من غير المعقول تحقيقها للخسارة في كل مرة واستشهد في هذا الإطار بمصنع قالمة للدراجات النارية.

وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إنه تم إحصاء وجود 1200 عقار صناعي غير مستغل تعمل الحكومة على إعادة تدويره، مشددا على أن عملية البحث والتحري والتحقيقات التي شملت العقارات الصناعية خلال الفترة الأخيرة أفضت إلى وجود آلاف الهكتارات غير الموزعة ومنها ما هو موزع وغير مستغل.

وقال أيمن بن عبد الرحمن خلال حضوره فعاليات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي مساء الأحد، إن الحكومة ستعمل على إعادة توزيع العقار الصناعي واستغلاله خلال المرحلة المقبلة وذلك في أعقاب استكمال عملية الجرد وهذا خلال طوافه بورشات الندوة واستماعه إلى العارضين رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير الطاقة محمد عرقاب، داعيا إلى تغيير الذهنيات لتحسين مناخ الأعمال وتغطية العجز في ميزان المدفوعات حتى لا تكون الجزائر مجرد سوق للمنتجات المستوردة في حين شدد على أن مراجعة قانون الاستثمار هو توضيح وتعديل للنقاش التي كان يحلها النص الحالي للتنظيم لتوضيح الأمور بشكل أكبر.

مقالات ذات صلة
بن عبد الرحمان يطلب مشاركة البنك الأوروبي في تنويع إقتصاد الجزائر

بن عبد الرحمان يطلب مشاركة البنك الأوروبي في تنويع إقتصاد الجزائر

أنبوب الغاز الجزائري النيجيري.. اتفاق جديد بين الجزائر وأبوجا

أنبوب الغاز الجزائري النيجيري.. اتفاق جديد بين الجزائر وأبوجا

مناقصة المحروقات الكبرى مؤجلة في الجزائر

مناقصة المحروقات الكبرى مؤجلة في الجزائر

زيادات فجائية في أسعار المواد الاستهلاكية

زيادات فجائية في أسعار المواد الاستهلاكية

13 ألف مليار دينار ضرائب غير محصّلة!

13 ألف مليار دينار ضرائب غير محصّلة!

لا متابعات قضائية عن الأخطاء… و”الحراش” للسارقين فقط

لا متابعات قضائية عن الأخطاء… و”الحراش” للسارقين فقط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد