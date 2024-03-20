3 آلاف سيّارة “جيلي” بالموانئ في طريقها للزبائن

استمرار عملية الجمركة لـ2200 مركبة واستقبال باخرة ثالثة

استقبلت شركة “جيلي الجزائر”، الأربعاء صباحا، الباخرة الثالثة في نفس الشهر لمركباتها المستوردة من الصين، والتي تتضمن سيارات “كولراي” و”جي إيكس 3″، محمّلة في حاويات تحتوي قرابة ألف سيارة تضاف إلى 2200 سيّارة تخضع حاليا للجمركة تم استقبالها بميناء جنجن بجيجل بتاريخ 7 و16 مارس على التوالي.

ويأتي ذلك في انتظار وصول باخرة رابعة بتاريخ 29 مارس الجاري، في حين ستشرع جيلي في تسليم المركبات للزبائن المسجلين في قوائم الانتظار والمسدّدين للمبلغ كاملا بعد عملية استكمال الجمركة وتحويلها للوكالات المنتشرة عبر الوطن خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد مصادر من “جيلي الجزائر” أن عملية استلام المركبات القادمة من الصين ستتواصل على مستوى ميناء جنجن طيلة الأسابيع المقبلة، حيث تخضع 2200 سيارة للجمركة حاليا، في حين استكمل خبير المناجم معاينته للمركبات الخاصة بالباخرة الأولى، يوم الثلاثاء، وسيتم نقل المركبات الجاهزة لقاعات العرض عبر الوطن بمجرد استكمال عملية الجمركة، ليتم مباشرة على الفور عملية التسليم مع العلم أن عددا هاما من الزبائن تم الاتصال بهم عبر مختلف وكالات المتعامل لدفع بقية مبلغ السيارة الذي يعادل 90 بالمائة من قيمتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة جيلي استقبال المركبات النموذجية لبعض الأصناف المعنية بالتسويق في الجزائر في المرحلة الثانية على غرار “جيلي فان” التي يعادل سعرها 229 مليون سنتيم، كما استقبلت خلال الساعات الماضية سيارات “جيلي مونجار وجيومتري سي”، والتي تتواجد في الجزائر لأوّل مرة.

هذا وبرمج وكيل السيارات جيلي استقبال عدد كبير من البواخر خلال المرحلة المقبلة لتلبية الطلب العالي على المركبات من طرف الزبائن، حيث يفترض تسليم عدد كبير من الطلبيات المتراكمة خلال الأشهر الأولى قبل نهاية ماي المقبل، مع العلم أن المتعامل سبق وأن استفاد من حصة تعادل 39 ألف مركبة تخص سنة 2023 وطلب حصة تعادل 93 ألف مركبة خلال سنة 2024، إذ لم يتلق وكلاء السيارات المعتمدون ردا حول حصص 2024 لحد الساعة.

وسبق لـ”الشروق”، الكشف عن تحقيق جيلي الجزائر لعمليات تسويق مؤكّدة لأكثر من 32 ألف مركبة، إضافة إلى 6 آلاف ملف اقتناء آخر مودع لدى الوكالات المعتمدة لـ”جيلي” المنتشرة عبر جلّ ولايات الوطن، حيث يُرتقب أن يدفع أصحابها الشطر الأوّل لثمن السيارة قريبا، ليتحوّلوا إلى زبون مؤكّد، مع تسجيل أزيد من 60 ألف طلب على سيّارات “جيلي” عبر المنصة الرقمية للمتعامل، وهو رقم قياسي.

وتعتزم جيلي الجزائر تصنيع ثلاثة أصناف من السيارات في مصنعها المرتقب إنجازه بولاية المدية والذي سيدخل حيز الإنتاج بداية من سنة 2026 بطاقة إنتاجية تعادل 50 ألف مركبة، ويتعلّق الأمر بكل من “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” و”إيمجراند”، حيث اختار المتعامل رفقة شريكه الصيني الموديلات التي تحظى بطلب عال جدا في السوق الجزائرية، وسيتم تصديرها أيضا لاحقا لإفريقيا، حيث تختلف هذه النماذج عن تلك المزمع تصنيعها بمصر، التي تشهد أيضا إنجاز مصنع للعلامة الصينية للسيارات، والمصنّفة ضمن المجموعات الثماني للسيّارات الأكثر طلبا في العالم.