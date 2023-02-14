3 آلاف طلب استثمار فلاحي بالصحراء الجزائرية

كشف المدير العام لديوان تنمية أراضي الزراعة الصحراوية جودي قنون، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 3 طلب للاستثمار الفلاحي.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أكد قنون أن عدد ملفات طالبي الأراضي الفلاحية عن طريق المنصة الرقمية المستحدثة على مستوى وزارة الفلاحة بلغ 3071 ملفا.

وأوضح المتحدث أن الملفات يتم دراستها بدقة وبعناية من خلال ووضع شروط للإستفادة من هذه الأراضي الزراعية للاستثمار.

وأضاف أن ديوان تنمية أراضي الزراعة الصحراوية يشجع ويرافق كل المستمرين في جنوب الجزائر حيث هذا النوع من الاستثمار يتطلب الإرادة والشجاعة نظرا للطابع المناخي الحار الذي يميز المنطقة.

من جهة أخرى، أكد المسؤول اتخاذ جملة من الإجراءات لاسترجاع الأراضي الزراعية غير المستغلة من طرف المستفيدين وإعادة منحها وتوزيعها لطالبيها في إطار الاستثمار.

وأشار ضيف الصباح إلى أن نسبة المستفيدين غير المستغلين للأراضي الزراعية بلغت 40 بالمئة أي ما يعادل 40.000 هكتار من الأراضي غير مستغلة.

وأوضح قنون أن المستفيد من الأرض الزراعية يمكنه استغلالها ومباشرة الأشغال فيها بمجرد حصوله على شهادة الاستفادة ليحق له بعد ذلك المطالبة بعقد الامتياز.