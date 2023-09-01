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الجزائر

3 آلاف طن من النفايات تجمع يوميا في العاصمة

الشروق أونلاين
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3 آلاف طن من النفايات تجمع يوميا في العاصمة
أرشيف

كشف المدير العام بالنيابة لمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “ناتكوم” كريم بوثلجة، أنه يتم جمع أزيد من 3 آلاف طن من النفايات المنزلية خلال موسم الاصطياف بالعاصمة. 

وأكد بوثلجة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “يتم يوميا جمع أزيد من 3000 طن من النفايات المنزلية خلال موسم الاصطياف في الجزائر العاصمة من طرف مؤسستي النظافة “ناتكوم” و”اكسترانات”.

وأشار ذات المتحدت “أن المؤسسة سطرت برنامجا خاصا بـ “موسم الاصطياف” من أجل جمع النفايات بمعدل 1000 طن في اليوم عبر عدة دوريات”.

وأوضح كريم بوثلجة أن “مؤسسة ‘ناتكوم’ تغطي 26 بلدية من مجموع 57 بلدية على مستوى الجزائر العاصمة، حيث عززت بمناسبة موسم الاصطياف مواردها البشرية بـ 150 عامل مؤقت، حيث تتكون مواردها البشرية من 5.000 عامل”.

وأضاف المدير العام لـ “ناتكوم” أن عمال المؤسسة يقومون بجمع النفايات يوميا، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرا خلال هذا الموسم.

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