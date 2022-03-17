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اقتصاد

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

الشروق أونلاين
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3 أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

أرجع مهنيون في مجال تربية الدواجن، الأربعاء، ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء إلى 3 أسباب رئيسية.

وأوضح المشاركون في المنتدى المتوسطي لشعبة الدواجن، الذي نظمته مجموعة التفكير “فلاحة إينوف”، على هامش الطبعة الـ20 للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الزراعية أن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى 3 عوامل:

1- انخفاض عدد المربين بشكل “كبير” بالنظر للصعوبات التي تعترض المهنة.

2- غلاء المدخلات كالذرة والصوجا الموجهة لتغذية الدواجن

3- عزوف المربين عن هذا النشاط بعد الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار الدواجن في فترات سابقة واستيراد كميات هائلة من الكتاكيت.

وفي هذا الصدد،  اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لتربية الدواجن، عبد الرزاق عبد اللاوي أنه بات من “المستعجل” إعادة تنظيم مهنة تربية الدواجن ووضع حيز التنفيذ دفتر شروط يضمن للمربين هامش ربح مقبول ويضمن للمستهلكين أسعار في متناولهم.

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