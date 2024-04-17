3 أطعمة مفيدة للنساء في سن اليأس

ينصح خبراء التغذية النساء اللواتي وصلن لمرحلة سن اليأس باعتماد 3 أطعمة في النظام الغذائي اليومي من أجل التحكم الأفضل في الوزن.

ويحدث انقطاع الطمث بين عمر 45 و55 عاما، عندما تنخفض مستويات الهرمونات في جسم المرأة إلى درجة تتوقف عندها الدورة الشهرية، لتبدأ رحلة الأعراض المرهقة، بما في ذلك الهبات الساخنة والأرق والصداع وآلام العضلات، وكذلك زيادة الوزن حول منطقة البطن.

وفي حديثه إلى GB News، كشف الصيدلي عباس كناني، من Chemist Click، عن أفضل العادات التي ينبغي على النساء اتباعها لخسارة الوزن في سن اليأس. حسب روسيا اليوم.

وقال عباس إن “تناول نظام غذائي مغذ لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة”. وأوصى بضرورة تناول 3 أطعمة، وهي:

– الحبوب الكاملة.

– الفاكهة.

– الخضروات.

وتشمل أمثلة الحبوب الكاملة: الخبز والمعكرونة من القمح الكامل والأرز البني والبري.

وسلط عباس الضوء أيضا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية، وقال: “ينبغي زيادة النشاط البدني وخاصة التمارين التي يمكن أن تساعد في استهداف منطقة البطن”.

وتصنف مؤسسة القلب البريطانية التمارين الرياضية التي ترفع معدل ضربات القلب، مثل المشي والرقص والجري والسباحة وحتى الأعمال المنزلية، بأنها أفضل طريقة لفقدان دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام.

وقال عباس إن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا يمكن أن يساعد أيضا في دعم جهود إنقاص الوزن.