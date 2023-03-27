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رياضة

3 أعضاء جدد في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية

عمر سلامي
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3 أعضاء جدد في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية
ح.م
عملية انتخاب الأعضاء الجدد

انتخب ثلاثة أعضاء جدد في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية، لتعويض 3 أعضاء آخرين، وهم رؤساء سابقين لاتحاديات.

وتم انتخاب كل من توفيق عيلام رئيس الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة الحائز على 83 صوت، ومنصف زموشي رئيس الاتحادية الجزائرية للبادمنتون، الذي نال 62 صوتا، و كمال سعيدي رئيس الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال، المتحصل على 60 صوتا.

وعوض هذا الثلاثي كل من الرئيس السابق لاتحادية كرة القدم شرف الدين عمارة، ولحبيب لعبان الرئيس السابق لاتحادية كرة اليد، وفرحات فزيل رئيس سابق لاتحادية الملاكمة.

وتقدمت ستة أسماء ملفات ترشحها لنيل منصب العضوية, في الانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي، في المكتب التنفيذي لـ”كوا”.

فبالإضافة إلى الثلاثي الذي نال أغلبية الأصوات، عرفت القائمة ترشح عزي محمد الطاهر نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، و بلهاشم محمد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة، وكريمة طالب رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وخلال أشغال الجمعية العامة، التي جرت سهرة السبت بفندق الأوراسي بالعاصمة، صادق الأعضاء بالأغلبية على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2022 وعلى محضر الجمعية العامة الأخيرة و برنامج عمل 2023.

وترأس الأشغال وزير الشباب والرياضة الجديد، والرئيس الحالي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد.

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