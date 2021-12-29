3 أندية أوروبية تريد بلايلي في “الميركاتو” الشتوي

من سويسرا وبلجيكا وتركيا

قالت تقارير إعلامية، صادرة الأربعاء، أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، تلقى ثلاثة عروض رسمية من أندية أوروبية من أجل ضمه خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

وحسب ذات المصدر، فإن أندية أندرلخت البلجيكي وغالاتاسراي التركي وبازل السويسري قدموا عروضا رسمية لانتداب، نجم “الخضر”، في “الميركاتو” الشتوي، على شكل صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللعب لعقده وديا مع نادي قطر القطري بسبب خلافات مالية.

وقدم نادي بازل السويسري عرضا قيمته 1.5 مليون أورو لمدة سنة ونصف بداية من شهر جانفي القادم إلى غاية الموسم المقبل 2022/2023، بينما لم يتم الكشف عن قيمة العرض المقدم من قبل غالاتاسراي التركي وأيضا اندرلخت البلجيكي.

وسبق لبلايلي وأن خاض تجربة قصيرة في أوروبا من بوابة نادي أنجي الفرنسي، غير أنها لم تكلل بالنجاح، غير أنه يسعى حاليا للعودة مجددا إلى “القارة العجوز” بعد العروض الجميلة التي قدمها مع المنتخب الوطني وناديه قطر القطري، مما جعله محل أطماع العديد من الفرق.

ويبقى مشكل الراتب السنوي هاجس بلايلي لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا، حيث يبقى مجبرا على ضرورة التنازل عن بعض شروطه المالية من أجل الظفر بعقد احترافي في أوروبا، أو اختيار الأموال والتوقيع في أحد الأندية الخليجية التي طلبت هي الأخرى خدماته يتقدمها نادي الدحيل القطري الذي قدم عرضا مغريا من الناحية المالية.

تجدر الإشارة أن بلايلي يخضع في الفترة الحالية، للحجر الصحي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن يكون بعد تماثله للشفاء على موعد لدخول تربص المنتخب الوطني التحضيري لكأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون بين 9 جانفي و6 فيفري من العام الجديد.