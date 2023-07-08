3 أندية أوروبية تُكسّر “الحظر” الكروي المفروض ضد روسيا

سَتُشارك ثلاثة أندية من تركيا وصربيا وأذربيجان في دورة دولية ودّية بِروسيا، دون أن تعبأ بـ “الحظر” الذي يُمارسه المجتمع الكروي الأوروبي.

ومعلوم أن الأوروبيين (بريطانيا وفرنسا بِدرجة قوية) ضغطوا على الاتحاد القارّي للعبة وأيضا “الفيفا” لِمعاقبة الكرة الروسية، وفرضوا عليها “حظرا”، بِسبب الحرب الأوكرانية.

ويُشرف فريق زينيت الروسي على تنظيم هذه الدورة الدولية الودّية، بِمشاركة كلّ من أندية فنربخشة التركي والنجم الأحمر لِبلغراد الصربي ونفتشي باكو من أذربيجان.

وكان نادي فنربخشة التركي آخر فريق يلتحق بِالدورة، حيث سيستهلّ المشوار أمام زينيت الروسي هذا الأحد، ثمّ يُواجه مُمثّلَي الكرتَين الصّربية والأذربية الأربعاء والسبت المُقبلَين، على التوالي.