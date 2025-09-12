3 أندية تبحث عن ملعب

-- -- -- / -- -- --
لا تزال 3 مقابلات عن الجولة الثانية لِبطولة القسم الثاني للموسم الجديد، بِلا ملاعب.

والأمر يتعلّق بِميادين فرق شبيبة تقصراين واتحاد خميس الخشنة وهلال شلغوم العيد، على أن تُجرى مقابلات هذه الجولة في الـ 19 والـ 20 من سبتمبر الحالي. بينما تُقام جولة ضربة الانطلاقة هذا السبت.

ولا تملك ملاعب هذه الأندية الثلاثة صفة التأهيل، وهو سبب منعها من خوض المقابلات بِميادينها.

وكانت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة قد سمحت لِاتحاد خميس الخشنة بِخوض مباراة الجولة الأولى، بِملعب “الجيلالي بونعامة” بِبومرداس، لكن بِمدرجات شاغرة. للسبب ذاته المشار إله أعلاه.

وبِالمقابل، اختار مسؤولو نادي أمل الأربعاء ملعب “الإخوة براكني” بِالبليدة ميدانا لِفريقهم الكروي، كون ملعب “إسماعيل مخلوف” غير مؤهّل.

