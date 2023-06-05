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رياضة

3 أندية تتنافس لِانتداب بن طالب

علي بهلولي
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3 أندية تتنافس لِانتداب بن طالب
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تتنافس ثلاثة أندية في سوق الانتقالات الصيفية 2023، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

ويرتبط متوسّط الميدان بن طالب (28 سنة) مع نادي أونجي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2022 وتنقضي في صيف 2025. ولكن نزول الفريق مُؤخّرا إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي، سيُحرّض الدولي الجزائري على تغيير الأجواء.

وتتمثّل أسماء الأندية في: ران ومرسيليا وليل من فرنسا، يقول تقرير صحفي للموقع المحلّي “جون فوتو” صدر، الإثنين. الذي أضاف أن القيمة المالية للاعب بن طالب في سوق الانتقالات تتراوح ما بين 5 و6 ملايين أورو.

وتموقع أولمبيك مرسيليا ثالثا في لائحة ترتيب البطولة الفرنسية التي انتهت السبت الماضي، وحلّ فريق ران رابعا، وشغل نادي ليل المركز الخامس.

وسيُشارك فريق مرسيليا في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2023-2024، ويخوض نادي ران مسابقة الدوري الأوروبي، ويلعب فريق ليل منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

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