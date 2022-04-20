3 أندية تتنافس لِانتداب فغولي

ترغب ثلاثة أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، والموسم الكروي الحالي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتنقضي مدّة عقد الجناح فغولي (32 سنة) مع نادي قلعة السرايا، في الـ 30 من جوان المقبل. بعد 5 مواسم مثّل فيها الدولي الجزائري ألوان الفريق التركي.

وتتنافس أندية بشكتاش وباشاكشهر وأدانا ديمير سبور من بطولة القسم الأوّل التركي، على الاستفادة من خدمات فغولي هذه الصائفة. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الأربعاء. التي أضافت أن تمديد إدارة فريق قلعة السرايا لِعقد فغولي أمر أقرب إلى المستحيل، بِسبب ارتفاع أجرة الدولي الجزائري (أكثر من 3.5 مليون أورو سنويا).

ولا يجد سفيان فغولي مانعا في البقاء بِتركيا، استنادا إلى المصادر ذاتها.