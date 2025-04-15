3 أندية تتنافس لِجلب تيتراوي

تتنافس ثلاثة أندية هذه الأيّام، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين تيتراوي.

ويرتبط متوسط الميدان تيتراوي (21 سنة) مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وتتمثل هذه الأندية في: موناكو وليل ونيس، المتموقعة في المراتب الثانية والخامسة والسابعة على التوالي لبطولة فرنسا هذا الموسم. استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة المحلية. التي أضافت أن إدارة فريق شارلوروا لن تسمح بِرحيل الدولي الجزائري هذه الصّائفة بِأقلّ من 6 ملايين أورو.

وشارك ياسين تيتراوي هذا الموسم في 22 مباراة رسمية مع نادي شارلوروا، يوجد بينها 16 مواجهة أساسيا. وأمضى هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة.

وكان ياسين تيتراوي قد أحرز مع المنتخب الوطني المحلي كأس العرب، نسخة قطر 2021.