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رياضة

3 أندية سعودية ترغب في انتداب آدم الوناس

علي بهلولي
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3 أندية سعودية ترغب في انتداب آدم الوناس
ح.م

ترغب عدّة أندية سعودية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية 2024.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (27 سنة) مع نادي ليل الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل. عِلما أن العلاقة بين الطرفَين تدهورت مُؤخّرا، ويستعدّ الدولي الجزائري لِتغيير الأجواء.

وتتمثّل أسماء الأندية السعودية استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الخميس، في: الاتّفاق والشباب والقادسية، مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير صعد إلى بطولة القسم الأوّل.

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