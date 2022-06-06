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رياضة

3 أندية فرنسية تُطارد بلايلي

علي بهلولي
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3 أندية فرنسية تُطارد بلايلي

تتنافس ثلاثة أندية فرنسية لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وتنقضي في الـ 30 من جوان الحالي، مدّة عقد متوسط الميدان بلايلي (30 سنة) مع نادي براست الفرنسي.

وتتمثّل أسماء الأندية الثلاثة في: مرسيليا ولونس وليل، كما ذكره الموقع الفرنسي “ميديا فوت مرسيليا”، الإثنين.

وكان فريق مرسيليا قد أنهى بطولة فرنسا لِموسم 2021-2022 في المركز الثاني، وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا في النسخة المقبلة. بينما تموقع نادي لونس سابعا، مقابل الرّتبة العاشرة لِفريق ليل.

وقدّم يوسف بلايلي عروضا فنية راقية سهرة السبت الماضي، في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الأوغندي، وسجّل هدفا بِلمسة إبداعية.

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