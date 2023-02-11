3 أهداف في القائمة النهائية لجائزة بوشكاش
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2022.
وكان “الفيفا” قد أعلن في وقت سابق قائمة ضمت 11 هدفا، وتم تقليصها إلى قائمة نهائية تضم 3 أهداف، تم اختيارها بناء على تصويت الجماهير وفريق من خبراء كرة القدم.
Three spectacular strikes ⚽️🤯
Which one will win the FIFA Puskás Award?
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023
وضمت القائمة النهائية، كل من هدف البولندي مارسين أوليكسي الذي أحرزه مع فريقه فارتا بوزنان في شباك نادي ستال رزيسزوف.
ومثّل أوليكسي بولندا في كأس العالم لمبتوري الأطراف عام 2022، ووصل برفقة منتخبه إلى ثمن النهائي حيث خسر بهدفين مقابل هدف واحد، أمام البرازيل.
𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝
CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥
Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗
To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT
— Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022
الهدف الثاني، المرشّح لجائزة بوشكاش، هو هدف الفرنسي ديمتري باييه الذي أحرزه مع فريقه مارسيليا في مرمى باوك اليوناني، في ربع نهائي مسابقة دوري المؤتمرات الأوروبي للموسم الماضي.
Et si c’était celui-ci, le plus beau but marqué en 2022 😝#UECL | @dimpayet17 | @OM_Officiel pic.twitter.com/UmWEU2n8qx
— L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) December 30, 2022
وسجل البرازيلي ريتشارليسون، حضوره في القائمة النهائية، بهدفه الذي أحرزه خلال الفوز بثنائية نظيفة على صربيا في دور المجموعات، من كأس العالم قطر 2022 .
ريتشارليسون عاد إليكم من جديد!
مهاجم توتنهام بطريقة فنيّة قادمة من شواطئ كوباكابانا يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له في المباراة (2-صفر) #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #البرازيل_صربيا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VQ87N8Wx3r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2022، خلال الحفل الذي سيقام في 27 فيفري الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.