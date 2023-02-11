3 أهداف في القائمة النهائية لجائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2022.

وكان “الفيفا” قد أعلن في وقت سابق قائمة ضمت 11 هدفا، وتم تقليصها إلى قائمة نهائية تضم 3 أهداف، تم اختيارها بناء على تصويت الجماهير وفريق من خبراء كرة القدم.

وضمت القائمة النهائية، كل من هدف البولندي مارسين أوليكسي الذي أحرزه مع فريقه فارتا بوزنان في شباك نادي ستال رزيسزوف.

ومثّل أوليكسي بولندا في كأس العالم لمبتوري الأطراف عام 2022، ووصل برفقة منتخبه إلى ثمن النهائي حيث خسر بهدفين مقابل هدف واحد، أمام البرازيل.

الهدف الثاني، المرشّح لجائزة بوشكاش، هو هدف الفرنسي ديمتري باييه الذي أحرزه مع فريقه مارسيليا في مرمى باوك اليوناني، في ربع نهائي مسابقة دوري المؤتمرات الأوروبي للموسم الماضي.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون، حضوره في القائمة النهائية، بهدفه الذي أحرزه خلال الفوز بثنائية نظيفة على صربيا في دور المجموعات، من كأس العالم قطر 2022 .

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2022، خلال الحفل الذي سيقام في 27 فيفري الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.