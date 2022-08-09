“3 أيام راحة في الأسبوع”.. إمارة الشارقة تكشف عن نتائج التجربة

ساهم نظام العمل المطبّق حديثا في إمارة الشارقة، والذي يتضمن 3 أيام راحة في الأسبوع، في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين، حسب ما أظهرته دراسة تقييمية للنظام.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، فقد اطّلع المجلس التنفيذي للشارقة في اجتماعه الأخير، على نتائج الدراسة، التي ركزت على أثر التجربة الجديدة في قطاعات الشرطة، والبيئة، والموارد البشرية، والقطاع المالي.

ووفق ما كشفت عنه الدراسة، فقد ساهم تطبيق نظام “3 أيام راحة في الأسبوع”، في ارتفاع مؤشرات جودة العمل، والكفاءة، والإنتاجية، وسرعة الإنجاز، ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين.

كما انخفضت الحوادث المرورية، والوفيات الناجمة عنها، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021، بنسبة 40 بالمئة. وساهم نظام العمل الجديد أيضا في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية.

وفي قطاع البيئة، شهدت الفترة التي طبق فيها النظام الجديد، انخفاضا في نسبة انبعاثات أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين.

واعتمدت الشارقة نظام أيام الراحة الثلاثة، بعد تغيير يومي العطلة الأسبوعية في الإمارات، من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد مطلع العام 2022.

فما كان من سلطات الإمارة المحافظة، إلا إضافة يوم الجمعة إلى السبت والأحد، لتمتدّ عطلة نهاية الأسبوع في الشارقة لثلاثة أيام بدلا من اليومين.