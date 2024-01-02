3 بنوك تقدّم عروضا لاقتناء مركبات بالتقسيط

صالون السيارات والدراجات النارية بوهران

يعرف صالون السيارات والدراجات النارية، الذي تتواصل فعاليته بوهران، إقبالا من الزوار الراغبين في اقتناء مركبات جديدة بالتقسيط مستغلين العروض المقترحة من طرف المؤسسات البنكية، المشاركة في المعرض المقام بمركز المؤتمرات ”محمد بن أحمد”.

ويقدّم البنك الوطني الجزائري في هذا الإطار عرضين لتمويل شراء المركبات عن طريق القرض التقليدي والصيرفة الإسلامية، حسب ما أفادت به المكلفة بالزبائن، نورة كلال، منوهة إلى الإقبال الكبير من المواطنين على جناح هذا البنك بقاعة العرض.

وأوضحت نفس المتحدثة، أن الشرط الرئيسي في إبرام الصفقة أن يكون المنتوج محليا، ”تشجيعا وترويجا للإنتاج المحلي، وتطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية لتطوير الاقتصاد الوطني”.

ويتعين على الزبون الراغب في الاستفادة من تمويل هذا البنك، سواء كان تقليديا أو في إطار الصيرفة الإسلامية، أن يتوفر على دخل ثابت بأجرة شهرية تقدّر بـ40.000 دج، على الأقل، على أن يقوم البنك بتمويل اقتناء المركبة في حدود 85 بالمائة من قيمتها الإجمالية، تضيف ذات المسؤولة.

كما أبرزت أن المدة التي يتعين فيها الزبون تسديد القرض تقدّر بـ60 شهرا، وبفوائد حدّدت بـ8 بالمائة، بالنسبة للتمويل التقليدي، فيما يتعدى هامش ربح البنك هذه النسبة بقليل بخصوص التمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية.

من جهته، ينتهج البنك الخارجي الجزائري نفس القواعد تقريبا في تمويل شراء المركبات، حسب ما شرحه أبو بكر الصديق هني، وهو إطار بهذه المؤسسة البنكية، لافتا إلى أن تعامل هيئته يقتصر لحد الآن مع شركة ”فيات” باعتبار أن هذه الأخيرة هي الوحيدة التي فتحت مصنعا للسيارات بالجزائر وتحديدا بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران.

وأضاف قائلا: ”نعتزم تمويل نوعين من سيارات ”فيات” كمرحلة أولية وهما ”فيات 500″ و”فيات دوبلو”، فيما تبلغ نسبة تمويلهما 90 بالمائة من السعر الإجمالي”، ولاحظ نفس المتحدث أن الإقبال أكبر على صيغة الصيرفة الإسلامية، وهي الصيغة التي يعتمدها البنك الخارجي الجزائري إلى جانب القرض الكلاسيكي الذي تبلغ نسبة الفائدة المعمول بها 7.5 بالمائة.

أما بنك ”البركة”، فإنه يعرض على زبائنه تمويلا بصيغة الصيرفة الإسلامية فقط، من خلال اعتماد مبدأ ”المرابحة”، بقيام المؤسسة باقتناء المركبات المنتجة محليا، ثم إعادة بيعها للزبائن وفق هامش ربح معين، مثلما أشارت إليه المكلفة بالزبائن على مستوى هذه المؤسسة البنكية، نادية خليل.

وأكدت نفس المسؤولة، بأن تمويل بنك ”البركة” لصفقات اقتناء المركبات يصل إلى غاية 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للمركبة، على أن يتم نقل ملكيتها إلى الزبون بعد تسديده قيمتها كاملة في أجل أقصاه خمس سنوات. ومن بين الشروط المحدّدة للزبائن الراغبين في الاستفادة من هذا العرض، أن يكون لديهم دخلا شهريا ثابتا ابتداء من 50.000 دج، وفق نفس المصدر.

وللإشارة، يختتم، الأربعاء، معرض السيارات والدراجات النارية، الذي انطلق يوم 28 ديسمبر الفارط بوهران، حيث شهد مشاركة ثلاث علامات للسيارات السياحية والنفعية وثلاثة أخرى للدراجات النارية.