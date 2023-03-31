3 توائم بريطانيات ضمن موسوعة “غينيس” لأقل مدة حمل في العالم

سجلت 3 توائم بريطانيات رقمين قياسيين في موسوعة غينيس لأقل مدة حمل في العالم، وأخف وزن عند الولادة على الإطلاق.

وُلدت التوائم الثلاث خلال 22 أسبوعا و5 أيام فقط بوزن إجمالي 1.284 كغم (2.83 رطلا).

وُلدت الطفلة الاولى ووزنها رطلا واحدا وتم لفها على الفور بغلاف بوليثين الذي كان بمثابة رحم مؤقت، مما يقلل من خطر انخفاض درجة حرارة الجسم.

وولدت الطفلة الثانية بوزن 0.89 رطلا، ثم الطفلة الثالثة بوزن 0.91 أونصة عن طريق الولادة القيصرية الطارئة.

ولد التوائم الثلاث اللواتي حطمن الأرقام القياسية في 14 فبراير 2021 واحتفلن للتو بعيد ميلادهن الثاني.

واكتشفت والدة التوائم أنها لم تكن حاملا في الأسبوع التاسع عشر فحسب، بل توقعت أنها تحمل ثلاث أجنة مما سبب لها صدمة، وقد أنجبت بعد 3 أسابيع فقط في 22 أسبوعا و5 أيام تحت إشراف 21 طبيبا وممرضا.

كان مطلوبا من كل طفلة أن تتنفس بشكل مستقل لمدة 10 ثوان قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لتوفير الأكسجين، بشكل مثير للدهشة.

وتعيش التوائم الثلاث حاليا بدرجات متفاوتة من الشلل الدماغي، وصعوبات في الحركة والاعتماد على أنابيب التغذية.