3 جرائم قتل تهز باتنة في يوم واحد

أحد الضحايا لاعب كرة

لقي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، شاب يبلغ من العمر 18 حتفه متأثرا بطعنة خنجر، وجهها له غريمه، قرب حي كوسيدار بالزمالة وسط مدينة باتنة.

وحسب معلومات من عين المكان، فإن الضحية هو لاعب كرة قدم معروف من صنف أواسط مولودية باتنة التي واجهت قبل ساعات من الحادث الغريم شباب باتنة في ديربي المدينة، ويدعى ي.م، وقد تلقى طعنة بخنجر من طرف شاب في العشرينات من العمر قبل أن يلوذ بالفرار، فيما نقل الضحية للمستشفى الجامعي بن فليس بباتنة أين لفظ أنفاسه متأثرا بنزيف داخلي حاد في موضع الطعنة ناحية الصدر، فيما ذكرت هذه الحادثة بمحاولة قتل لاعب في فريق أواسط مولودية باتنة منذ أسابيع الذي تعرض بدوره لاعتداء عنيف من طرف مجهولين بالقرب من هذا الحي.

وفجع حي كشيدة الواقع بعاصمة الولاية، بعد ساعتين من الحادث الأول بوقوع جريمة قتل ثانية، عندما تلقى شاب في منتصف العشرينات من العمر طعنة خنجر أردته قتيلا بعد نقله لمصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي بن فليس بباتنة، فيما تجهل أسباب الاعتداء الذي نفذه الشاب وانحصرت الأنباء في الجريمتين عن شجارات شبابية. وكانت مدينة باتنة استقبلت أول أمس الخميس جثة شاب يقطن بحي تامشيط عقب تعرضه لجريمة قتل بالعاصمة، اقترفها زميله الذي سافر برفقته، إذ وجه له 9 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسمه وفقا لما ذكرته مصادر محلية بالمدينة.