3 جرحى في عملية طعن بباريس

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بالعاصمة باريس، بحسب تقرير مبدئي من مقر الشرطة.

وأدى الهجوم الذي وقع صبيحة السبت إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون أن تكون حياته في خطر، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة. ولا تزال دوافع المهاجم مجهولة.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إنه تم اعتقال رجل يشتبه في أنه طعن عدة أشخاص صباح السبت في محطة ليون في باريس.

وبحسب تقرير مؤقت من المحافظة، فإن الهجوم الذي وقع حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون إصابات تهدد حياته، وإصابتين طفيفتين.