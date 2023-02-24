3 حبات طماطم لكل مواطن… متاجر بريطانية تفرض قيودا على شراء الخضروات

حذت أكبر المتاجر في بريطانيا حذو منافسيها في فرض قيود على شراء الزبائن للخضروات، بحيث حدّدت 3 حبات طماطم لكل فرد.

وتسببت مشكلات الإمداد في إصابة المتاجر في المملكة المتحدة بنقص في الطماطم وغيرها من المنتجات الطازجة.

ونظرا لمجموعة من العوامل، بما في ذلك سوء الأحوال الجوية، ومشاكل النقل في إفريقيا وأوروبا ومشكلات سلسلة التوريد، فقد واجه المتسوقون رفوفًا فارغة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتشمل المنتجات المتأثرة الحمضيات، بما في ذلك البرتقال والليمون والبروكلي والقرنبيط ومحاصيل السلطة مثل الخيار والخس والطماطم.

وفرضت متاجر “تيسكو” الشهيرة حدا للشراء يبلغ ثلاثة عناصر لكل زبون على الطماطم والفلفل والخيار.

من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من الطماطم والخيار والخس والفلفل اعتبارا من الأربعاء.

في هذا السياق، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور أرفف الفواكه والخضروات الفارغة في المتاجر، مع نقص حاد في الطماطم بشكل خاص، وفق صحيفة ” اندبندنت” البريطانية.

وقال مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني الذي يمثل جميع محلات السوبر ماركت الكبرى، “أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات، بما في ذلك الطماطم والفلفل” وأضاف أن التعطيل من المتوقع أن يستمر بضعة أسابيع.