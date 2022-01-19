3 حكام جزائريين سيُمثّلون إفريقيا في مونديال الأندية

عيّنت “الفيفا”، الثلاثاء، طاقما جزائريا متكوّنا من ثلاثة حكام سيُمثّلون القارة الإفريقية في منافسة كأس العالم للأندية.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة مونديال الأندية، في فترة ما بين الـ 3 والـ 12 من فيفري المقبل.

ويتكوّن الطاقم الجزائري من: حكم الساحة مصطفى غربال، ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وسيحضر الثلاثي الجزائري المذكور أعلاه، رفقة زملاء لهم من فرنسا والأرجنتين والمكسيك وأستراليا.

وشارك الحكام غربال وإيشتعلي وقوراري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، الجارية أطوارها هذه الأيّام بِالكاميرون. حيث أداروا مباراة الافتتاح بين “الأسود الجموحة” وبوركينا فاسو. وأيضا موريتانيا وغامبيا لِحكم الساحة غربال.

وبِخصوص مونديال الأندية، فسيعرف مشاركة 7 أندية، وهي: تشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، والأهلي المصري، والهلال السعودي، ومونتيري المكسيكي، وبيراي من تاهيتي، والجزيرة الإماراتي.