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رياضة

3 دوليين جزائريين لم يستفيدوا من العطلة الصّيفية

علي بهلولي
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3 دوليين جزائريين لم يستفيدوا من العطلة الصّيفية
ح.م
جوين حجام.

لم يستفدْ ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين من العطلة الصّيفية، وهم جوين حجام وهيثم لوصيف وأيمن محيوس.

ونشر المدافع حجام شريط فيديو وهو يُجري حصصا مرانية على انفراد، استعدادا للموسم الجديد مع فريقه يانغ بويز السويسري (الفيديو). بينما أجرى لاعب الخطّ الخلفي لوصيف والمهاجم محيوس أوّل حصّة تدريبية مع ناديهما إيفردون سبور، الثلاثاء (الصورتان المُدرجتان أدناه).

وعاد لوصيف إلى إيفردون سبور، بعد إعارة لِفترة قصيرة منذ فيفري الماضي إلى نادي لوزان سبور السويسري.

وما زال لوصيف (27 سنة) ومحيوس (26 سنة) يرتبطان مع نادي إيفردون سبور السويسري بعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. بينما يلعب حجام لِفريق يانغ بويز حتّى الـ 30 من جوان 2028.

وجاء عدم التمتّع بالعطلة الصّيفية والعودة مبكّرا إلى أجواء التحضيرات للموسم الجديد، بِسبب انطلاق البطولة السويسرية بعد شهر من الآن وبِالضّبط في الـ 20 من جويلية المقبل.

ويستهلّ جوين حجام وفريقه يانغ بويز حملة الدّفاع عن لقب بطولة سويسرا المُكتسب في النّسخة الماضية، بِمُواجهة الضّيف نادي سيون. ويلعب هيثم لوصيف رفقة أيمن محيوس مع فريقهما إيفردون سبور ضدّ الزّائر نادي زيوريخ.

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