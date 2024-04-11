3 دول تحتفل بعيد الفطر يوم الخميس

رغم اتفاق معظم دول العالم الإسلامي على الأربعاء

اتفقت معظم الدول العربية والإسلامية على الاحتفال بعيد الفطر للعام الهجري 1445، يوم الأربعاء الموافق لـ10 أفريل 2024م. ومع ذلك فإن 3 دول أخرى تحيي العيد هذا الخميس.

فقد أعلنت الدول التي تحرّت هلال شوال يوم الإثنين، على غرار الجزائر والسعودية ومصر، أن الأربعاء هو أول أيام العيد. لعدم ثبوت رؤية الهلال.

كما ذهبت الدول التي تحرّت الهلال يوم الثلاثاء، وهي الأردن والعراق والمغرب وليبيا وسلطنة عُمان، إلى الإفطار يوم الأربعاء أيضا، بعد ثبوت الرؤية.

والتقت الدول التي تعتمد الرؤية الشرعية، مع الدول التي تبني تحديد تواريخ الأشهر القمرية على الحسابات الفلكية مثل تركيا، في يوم عيد واحد.

لكن الأمر كان مختلفا في بنغلاديش وسلطنة بروناي، التي أعلنت يوم الثلاثاء، عدم ثبوت رؤية هلال شوال. ليكون الأربعاء متمّما لرمضان.

وفي الهند يفطر المسلمون في معظم مناطق البلاد الشاسعة يوم الخميس. على الرغم من احتفال مسلمي ولايات كيرالا ولاداخ وجامو وكشمير بالعيد يوم الأربعاء.