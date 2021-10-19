3 دول توافق على اعتماد سفراء الجزائر الجدد لديها

وافقت حكومات كل من الأردن، زامبيا والنرويج على اعتماد السفراء الجدد للجزائر لديها، حسب ما أفاد به الاثنين، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح بيان الوزارة أن الحكومة الأردنية وافقت على اعتماد محمد الشريف كورطة سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهتها، وافقت الحكومة الزامبية على اعتماد أحمد سعدي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا.

كما وافقت الحكومة النرويجية على اعتماد مقدم بافضل سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة النرويج.

تعيين ميموني وعلاوة سفيرين لدى تركيا وألمانيا

وفي 10 أكتوبر 2021، وافقت الحكومة الألمانية على اعتماد إسماعيل علاوة، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية ألمانيا الفدرالية، كما تم اعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية تركيا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأحد، أنه تم اعتماد إسماعيل علاوة سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى ألمانيا.

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة التركية وافقت على اعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية تركيا.