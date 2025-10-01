-- -- -- / -- -- --
خلال 48 ساعة..

3 زلازل بشدّة تفوق 6 درجات في إندونيسيا والفلبين

سجّلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية يوم الأربعاء زلزالا بشدّة 6.1 درجات على سلّم ريشتر. وحدّد مركزه على عمق 163 كيلومتر قبالة سواحل إقليم مالوكو.

ولم تطلق الوكالة المحلية أي إنذار بشأن احتمال تشكّل موجات مدّ تسونامي جراء وقوع الزلزال، وفق ما نقلته رويترز.

ويعقب هذا الزلزال، هزة قوية سجّلت يوم الثلاثاء بشدّة 6 درجات، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لمنطقة كاليانغيت في إقليم جاوة الإندونيسي.

كما تسبّب زلزال آخر في نفس اليوم، في الفلبين المجاورة للأرخبيل الإندونيسي، بلغت شدّته 6.9 درجات، بمقتل 5 فلبينيين.

ويقع كلا البلدين ضمن نطاق “الحزام الناري”. الذي يشمل جميع سواحل المحيط الهادي وجزرها، ويحتوي على ما يزيد عن 450 بركانا نشطا، فضلا عن كونه مركزا للعديد من الزلازل المدمّرة خلال السنوات الماضية.

