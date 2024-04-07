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الجزائر

3 سفن بكامل طاقتها الاستعابية لنقل أفراد الجالية قبيل عيد الفطر

الشروق أونلاين
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3 سفن بكامل طاقتها الاستعابية لنقل أفراد الجالية قبيل عيد الفطر
أرشيف
سفينة جزائرية لنقل المسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الأحد في بيان، عن تسخير 3 سفن لنقل أفراد الجالية الراغبين في قضاء عطلة عيد الفطر بأرض الوطن.

وجاء في بيان المؤسسة أن السفن المخصّصة للعملية “ستكون بكامل طاقاتها الاستيعابية. بغرض تمكين المغتربين من قضاء العيد بين عائلاتهم وأقاربهم”.

وقامت سفينة “طاسيلي 2” بالفعل، بنقل 312 مسافرا و229 مركبة في رحلة من مارسيليا نحو الجزائر العاصمة.

كما أقلّت السفينة المستأجرة “أريادني” 623 مسافرا و549 مركبة في رحلة أخرى من مارسيليا نحو الجزائر.

بينما نقلت سفينة “الجزائر 2” 256 مركبة و359 مسافرا في رحلة من مارسيليا نحو وهران، يضيف ذات البيان.

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