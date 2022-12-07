3 سنوات حبسا للوزير السابق للسياحة بن مسعود

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر ، الثلاثاء الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد والذي قضى بإدانة وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دينار المتابع بصفته والي ولاية تسمسيلت.

كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت استفادوا من قطع ارضية فلاحية بطريقة غير قانونية وتحويلها لنشاط صناعي.

وتوبع المتهمون في ملف الحال بجنح منح إمتيازات غير مستحقة وتبديد اموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

ويوم 22 جوان 2022، سلطت محكمة الجنح بالشراقة 3 سنوات حبسا نافذا ضد وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإبرام عقد مع شركة عمومية مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس وذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت بقيمة مالية تقدر بـ 9 ملايير سنتيم بناءا على صفقات عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.

وتوبع في ملف الحال بن مسعود عبد القادر رفقة 23 متهم آخرين من بينهم الأمين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع) وأيضا من (ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم رفقة أيضا مدير مكتب الدراسات (ح.م) والمراقب المالي وأمين الخزينة ومكتب الدراسات ومنتخبين وأعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد والوقاية منه وهي جنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقد مع هيئة عمومية لإستفادة من أموال عمومية .