3 سنوات حبسا نافذا في حق الشاب المتسبب في حادث مرور بعين النعجة

الشاب الذي توفي في الحادث

أدانت محكمة حسين داي، الإثنين، الشاب المتسبب في حادث المرور المميت بعين النعجة بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

وكان قد التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة تسليط عقوبة الحبس لثلاث سنوات على المتهم إلى جانب 100 ألف دينار كغرامة مالية وتعليق رخصة سياقة للمتهم لمدة 4 سنوات.

تأجيل محاكمة الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة

قررات محكمة حسين داي، الإثنين 14 جوان، تأجيل محاكمة الشاب المتسبب في حادث مرور مميت الأسبوع الماضي بعين النعجة إلى 21 جوان الجاري.

وأوضحت المحكمة أن قرار تأجيل محاكمة الشاب البالغ من العمر 23 سنة والمتابع بجنحة القتل الخطأ والفرار أثناء حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية، جاء بطلب من هيئة دفاعه.

إيداع الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة الحبس المؤقت

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، إيداع المتهم المتسبب في حادث المرور الذي أفضى إلى وفاة شاب بعين النعجة رهن الحبس المؤقت.

وأوضح الوكيل، الإثنين 7 جوان، أنه تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية وبعد سماع الأطراف تم إحالة الملف على قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والفرار، إثر حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية.

وأكد المتحدث أن قاضي الجنح أمر بتأجيل القضية إلى تاريخ 14 جوان 2021 مع أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.

وأشار الوكيل إلى أن نتئاج الفحوصات والتحاليل التي أجريت على المتهم أثبتت أنه لم يكن في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

توقيف السائق المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة 5 ماي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف السائق المتسبب في حادث المرور الذي أفضى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة، بعين النعجة.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر فقد تمكنت المصالح المعنية بالتنسيق مع الدرك الوطني يوم الجمعة 4 جوان في حدود الساعة 18 سا، من توقيف سائق “محل فرار”.

وأوضحت أن” الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 23 سنة ويقطن بولاية الجزائر، قد تسبب في حادث مرور جسماني أفضى إلى وفاة شاب يبلغ 27 سنة كان بصدد تغيير عجلة سيارته على مستوى الطريق الاجتنابي بعين النعجة”.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تحويل المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو حادث المرور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.