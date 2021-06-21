-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الانتخابات التشريعية: إيداع 35 شخصا الحبس بتهم تتعلق بالتزوير
الجزائر

3 سنوات حبسا نافذا في حق الشاب المتسبب في حادث مرور بعين النعجة

الشروق أونلاين
  • 5969
  • 6
3 سنوات حبسا نافذا في حق الشاب المتسبب في حادث مرور بعين النعجة
الشاب الذي توفي في الحادث

أدانت محكمة حسين داي، الإثنين، الشاب المتسبب في حادث المرور المميت بعين النعجة بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

وكان قد التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة تسليط عقوبة الحبس لثلاث سنوات على المتهم إلى جانب 100 ألف دينار كغرامة مالية وتعليق رخصة سياقة للمتهم لمدة 4 سنوات.

تأجيل محاكمة الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة

قررات محكمة حسين داي، الإثنين 14 جوان، تأجيل محاكمة الشاب المتسبب في حادث مرور مميت الأسبوع الماضي بعين النعجة إلى 21 جوان الجاري.

وأوضحت المحكمة أن قرار  تأجيل محاكمة الشاب البالغ من العمر 23 سنة والمتابع بجنحة القتل الخطأ والفرار أثناء حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية، جاء بطلب من هيئة دفاعه.

إيداع الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة الحبس المؤقت

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، إيداع المتهم المتسبب في حادث المرور  الذي أفضى إلى وفاة شاب بعين النعجة  رهن الحبس المؤقت.

وأوضح الوكيل، الإثنين 7 جوان، أنه تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية وبعد سماع الأطراف تم إحالة الملف على قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والفرار، إثر حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية.

وأكد المتحدث أن قاضي الجنح أمر بتأجيل القضية إلى تاريخ 14 جوان 2021 مع أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.

وأشار الوكيل إلى أن نتئاج الفحوصات والتحاليل التي أجريت على المتهم أثبتت أنه لم يكن في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

توقيف السائق المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة 5 ماي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف السائق المتسبب في حادث المرور الذي أفضى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة، بعين النعجة.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر فقد تمكنت المصالح المعنية بالتنسيق مع الدرك الوطني يوم الجمعة 4 جوان في حدود الساعة 18 سا، من توقيف سائق “محل فرار”.

وأوضحت أن” الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 23 سنة ويقطن بولاية الجزائر، قد تسبب في حادث مرور جسماني أفضى إلى وفاة شاب يبلغ 27 سنة كان بصدد تغيير عجلة سيارته على مستوى الطريق الاجتنابي بعين النعجة”.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تحويل المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو حادث المرور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة
حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء حارة على المناطق الداخلية ووسط الصحراء

حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء حارة على المناطق الداخلية ووسط الصحراء

مختص: الجزائريون أهدروا فرصة ذهبية لدرء كورونا!

مختص: الجزائريون أهدروا فرصة ذهبية لدرء كورونا!

الشباب يكتسح البرلمان

الشباب يكتسح البرلمان

هل يتجاوب الرئيس تبون مع مطلب “الحكومة الموسعة”؟

هل يتجاوب الرئيس تبون مع مطلب “الحكومة الموسعة”؟

بعد صدمة الرياضيات.. العلوم تثلج صدور الممتحنين

بعد صدمة الرياضيات.. العلوم تثلج صدور الممتحنين

القرآن الكريم سر تفوقي!

القرآن الكريم سر تفوقي!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • خليفة

    يجب ان تكون العقوبة صارمة حتى يكون عبرة لاصحاب السياقة الجنونية و التي تسببت في سقوط أرواح كثيرة ،كما يجب دفع دية معتبرة لاهل القتيل حتى يمكنهم العيش بكرامة.

    1
  • adam

    واش دخل الاب فالحكاية.. الشاب عندو تهمة القتل الخطأ.. ز نا نقولو خطأ تنجم تسرا لأي واحد فينا..بصح المرحوم تاني اخطأ كي ما حطش مثلث الانتباه..مام راني نشوف ناس تحطو قدام السيارة..القانون يقول 150 متر مشي 2 متر..خلو فيما يخص الهروب أضن الخوف هو السبب.. و عليه خلو العدالة تأخذ مجراها يا لي إكسبار تاع الريح سلام.

    0
  • حمدان

    كان الاولى معاقبه الاب الذي هون هروب الابن و التمس العذر له و كأنه لم يقتل بشر . و قانونا هو مسؤول عندما سلم سيارته لابنه الذي لا يعرف القياده لكن للاسف القانون مع القاتل فسوف يحكم عليه بثلاث سنوات يخرج بعد سنتين و من خسر هو من دخل القبر و طفله اليتيم و زوجته الارمله فهؤلاء لا يراعي القانون مصيبتهم ولن ينصفهم

    2
  • Vagabondage

    يجب ان يدفع دية ضخمة لاهل الفقيد زوجته ابنه لكي يعيش محترم, حتى لو لزم الامر ان يبيع بيته ذهب امه اخته لا يهم. و يقضي وقت طويل في السجن لينضج و يتعلم و عند الله تلتقي الخصوم.

    8
  • ملاحظ

    يجب معاقبته بأقصى عقوبة ليعتبر الآخرون من تأخذه رأفة بهذا الذنب أو عائلته يجب أن يفكر عليه أن يفكر في عائلة الضحية قبل كل شيئ و في التسامح الذي يؤدي إلى زيادة مثل هاته الحوادث. اللهم أرحم الضحية و أغفر له

    9
  • Yacine

    رحمه الله هذه هي نتيجة قوانين خاطئة كسحب رخصة السياقة ثم اخضاع صاحبها للجنة ادارية كيف يمكن مناقشة قرارات يتخذها ضابط شرطة قضائية من طرف لجنة ادارية بينما في كل دول العالم لا يناقش قرار ضابط شرطة قضائية الا السلطة القضائية اي القاضي الوحيد الذي يمكنه تعديل أو إلغاء قرارات ضبا الشرطة القضائية

    7

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد