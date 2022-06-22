3 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

سلطت محكمة الجنح بالشراقة 3 سنوات حبسا نافذا ضد وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإبرام عقد مع شركة عمومية مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس وذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت بقيمة مالية تقدر بـ 9 ملايير سنتيم بناءا على صفقات عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.

وتوبع في ملف الحال بن مسعود عبد القادر رفقة 23 متهم آخرين من بينهم الأمين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع) وأيضا من (ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم رفقة أيضا مدير مكتب الدراسات (ح.م) والمراقب المالي وأمين الخزينة ومكتب الدراسات ومنتخبين وأعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد والوقاية منه وهي جنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقد مع هيئة عمومية لإستفادة من أموال عمومية .