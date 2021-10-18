3 سنوات حبسا نافذا لهدى فرعون في قضية صفقة الألياف البصرية

إدانة الرئيس المدير السابق لاتصالات الجزائر بـ 5 سنوات حبسا

أدانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة، الإثنين، هدى إيمان فرعون الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من باقي التهم.

كما تم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب مع إيداع في الجلسة.

الأحكام:

هدى ايمان فرعون الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال: إدانة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة نافذة.

قبال الطيب المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر: إدانة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة مع أمر إيداع في الجلسة.

المتهم (ع.أ) عضو بلجنة المفاوضات: البراءة.

(ب.س) رئيس لجنة المفاوضات: البراءة.

(خ.ع) عضو في لجنة المفاوضات: البراءة.

(ع.ل) الأمين العام في اللجنة: البراءة.

شوادر أحمد المدير العام الأسبق لشركة موبليس: البراءة.

الشركات المعنوية:

هواوي وzte: توقيع عقوبة غرامة مالية لكل شركة محل متابعة بمبلغ 4 مليون دج مع أمر بمصادرة الأموال.

تعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 ألف دينار غرامة تدفعها الوزيرة السابقة وقبال الطيب.

تعويض تدفعه “هواوي” و”زاد تي أو ” للخزينة العمومية بقيمة 10 مليون دينار.

ومعلوم أن وكيل الجمهورية التمس في جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، ونفس العقوبة في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، مع حرمانهم من الترشح لمدة خمس سنوات، فيما طالب بعقوبات ما بين خمس وست سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار غرامة في حق الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي أو” المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.

وحاول المتهمون في جلسة المحاكمة الدفاع عن أنفسهم ونفي جميع التهم الموجهة إليهم، إذ أكدوا بأن اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط انترنت ذات التدفق العالي كان بناء على قرار مجلس مساهمات الدولة في سنة 2017، حيث شرح المتهم قبال الطيب بأن التراضي البسيط كان لكون الشركة معتادة على التعامل مع المتعامل هواوي المتواجد في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وحتى بالنسبة للمتعامل”زاد تي أو”، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر.

أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون فشرحت هي الأخرى كل ما تعلق بصفقة الألياف البصرية وأنها كوزيرة ليست لها أي صلاحية للتدخل المباشر في قرارات وخيارات مؤسسة اتصالات الجزائر، وأنها كانت تحرص فقط على توفير الانترنت ذات التدفق العالي لكل الجزائريين تنفيذا لمسعى السلطات العليا في البلاد، وأنها لم تتدخل لصالح أي متعامل، بل ذكرت أن تعاقد شركة اتصالات الجزائر مع هواوي وزاد تي أو كان منذ سنة 2004 وحينها كانت طالبة ولم تكن وزيرة، أما باقي المتهمين من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر بصفتهم أعضاء لجنة التفاوض في المشروع، فأكدوا أن مهمتهم كانت تقنية بحتة ولا علاقة لهم بإمضاء الصفقة أو إجراء التراضي البسيط.

فيما طالب ممثل الوكيل القضائي بتعويض قدره 39 مليار دينار جزائري، من الشركتين الصينيتين”زاد تي او” و”هواوي”، وتعويض يدفعه بقية المتهمين بقيمة مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 100 ألف دينار لهدى فرعون.