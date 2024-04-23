3 سنوات سجنا لشاب أضرم النار بسيارة صديقه !

انتقاما بعد تعرضه للابتزاز والتهديد

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء، عقوبة ثلاث سنوات سجن منها عام غير نافذ، ضد شخص يدعى “ش. عبد الحق” يعمل في مجال الصيد بمدينة بوسماعيل، على خلفية قيامه بإضرام النار بمركبة صديقه انتقاما منه بعد تعرضه للابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات مخلة له عبر “فايسبوك”.

حيثيات القضية تعود لتاريخ 14 أوت الفارط، بعد تقدم المتهم “ش. عبد الحق” إلى مصالح الأمن الحضري العاشر بالعاصمة من أجل الإبلاغ عن جريمته، المتمثلة في إضرام النار بمركبة تخص صديقه الضحية المدعو “ق، مصطفى”، وكشف المتهم خلال اعترافاته لدى مصالح الأمن أن سبب إقدامه على فعلته كان نتيجة تعرضه لضغوطات وابتزاز من قبل الضحية على حد تعبيره، قائلا إنه تعرف عليه بأحد المواقع الإلكترونية ثم توطدت العلاقة بينهما وأصبحا صديقين مقربين، غير أنه تعرض بعد فترة من ذلك للتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو التقطها له خلال علاقة جمعتهما، بحسب ما صرّح به المتهم أمام هيئة المحكمة.

المتهم وخلال رده على أسئلة القاضية ومواجهته بجناية الحرق العمدي وإضرام النار في أشياء مملوكة للغير، اعترف بالتهمة الموجهة له قائلا أنه قام برش السيارة محل الجريمة من جهة السائق بمادة البنزين، ثم أضرم النار فيها بحجة إتلاف الصور وحامل معلومات “فلاش ديسك” كان يحتوي على الفيديوهات.

وعبر المتهم عن ندمه بالجلسة لما أقدم عليه، مؤكدا أنه تعرف على الضحية من خلال موقع خاص للتعارف، أين ضرب له موعدا لملاقاته ببجاية، ليقوم بالتقاط صور له خلال رحلتهما بعد تناوله مادة مخدرة وفقدانه الوعي، واستغل تلك الفيديوهات التي كان يخفيها الضحية بسيارته وقام المتهم بإحراقها لإتلاف محتوياتها بحسب زعمه، قبل أن تقاطعه القاضية قائلة إنه كان عليه أن يتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن بخصوص التهديدات التي تلقاها من طرف الضحية، بدلا من ارتكاب جريمة إتلاف المركبة دون دليل على وجود الصور بداخلها.

من جهته، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضده، معتبرا تصريحات المتهم غير منطقية، قبل أن تسلط محكمة الجنايات الحكم السالف ذكره في حق المتهم.