3 سنوات سجنا نافذا في حق طابو

نيابة مجلس قضاء تيبازة تلتمس:

أيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة التماسات نيابة المحكمة الابتدائية بالقليعة بإدانة كريم طابو بـ3 سنوات سجنا نافذا عن جنحتي إضعاف معنويات الجيش وتهديد الوحدة الوطنية، في انتظار صدور الحكم يوم 18 أكتوبر المقبل.

ورفضت هيئة المحكمة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم ببطلان المتابعة باعتباره متابع سابقا بنفس الوقائع على مستوى مجلس قضاء العاصمة، والمطالبة بإسقاط جنحة تهديد الوحدة الوطنية بحجة أنها غير دستورية، حيث قررت رئيسة غرفة الجنح إجراء المحاكمة ومباشرة استجواب المتهم بعد التأجيل ثلاث مرات متتالية بطلب من دفاعه.

وتمسك ممثل النيابة العامة بعد استجواب كريم طابو بالتماسات نيابة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقليعة في نوفمبر من سنة 2020، حيث التمس وكيل الجمهورية حينها تسليط عقوبة السجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية، باعتبار أن التصريحات التي أدلى بها كانت حسبه خطيرة وفي ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد.

من جهة أخرى، رفض كريم طابو في استجوابه من رئيسة الجلسة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا يجرؤ على التفكير في تهديد الوحدة الوطنية، بل من المدافعين عنها وبشدة، وعن جنحة إضعاف معنويات الجيش، رد طابو بأن تصريحاته لم تكن موجهة للمؤسسة العسكرية التي يحترمها كمناضل سياسي له أخلاق ولا يتجرأ على المساس بها.

من جانبه رافع دفاع طابو لبراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تأجلت ثلاث مرات عقب استئناف حكم محكمة القليعة بإدانته بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ100 ألف دج، لتعلن القاضية في نهاية الجلسة عن تاريخ 18 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.