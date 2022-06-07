3 سنوات لـ”فايسبوكي” أهان الرئيس تبون والراحل قايد صالح

جنايات الدار البيضاء تقرر:

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق شخص يدعى “ح.ع”، لاتهامه بإهانة رئيس الجمهورية وقائد الأركان الراحل، حيث وجهت له تهما ثقيلة تتعلق بجناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية وإعادة نشر تسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية والتخريبية عمدا، وإهانة هيأة نظامية وكذا جنحة إهانة قائد قوة عمومية بمناسية تأدية وظيفة.

التحريات الأمنية في الملف باشرتها مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة والإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اكتشاف نشاط إلكتروني لشخص مشبوه عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إعادة بث مقاطع فيديو وتسجيلات لأناشيد تحريضية تشيد بالأعمال الإرهابية اقترفتها تنظيمات معروفة عالميا، إلى جانب ذلك رصدت مصالح الأمن منشورات عبر صفحة شخصية للمتهم السالف ذكره، تسيء لرئيس الجمهورية وقائد الأركان المرحوم قايد صالح، وهي المعلومات التي تم فتح تحقيق بموجبها وانتهت بتوقيف الجاني بالمؤسسة العقابية.

من جهة أخرى أنكر المتهم “ح.ع” الثلاثاء بجلسة محاكمته، ما سبق ذكره من وقائع، وصرح أن نيته في إعادة بث المقاطع كانت حسنة ولم يعلم محتواها، ورغب في نشرها ظنا منه أنها مجرد أناشيد وطنية لنصرة القضية الفلسطينية، وبخصوص اتهامه بالإساءة لرئيس الجمهورية، قال المتهم أن المنشورات تخص مسيرات الحراك الشعبي ولم تقصد شخص الرئيس الحالي، ليطالب النائب العام بتوقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقه، قبل توقيع الحكم السالف ذكره.