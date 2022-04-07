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الجزائر

3 شركات جزائرية في كوت ديفوار للاستثمار في المحروقات والكهرباء

الشروق أونلاين
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3 شركات جزائرية في كوت ديفوار للاستثمار في المحروقات والكهرباء
أرشيف
كوت ديفوار

سيتنقّل وفد مكوّن من ممثلين لشركات سوناطراك وسونلغاز ونفطال إلى كوت ديفوار. لبحث فرص الاستثمار في استكشاف واستغلال المحروقات وإنتاج الكهرباء.

وقد تمّ الاتفاق على ذلك في خلال لقاء بين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وسفير كوت ديفوار في الجزائر فوهو ساهي ألفونس، حسب بيان للوزارة.

وتركزت المباحثات بين الطرفين على “بحث فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين. في مجالات الطاقة، لاسيما استكشاف واستغلال المحروقات، وإنتاج وصيانة ونقل الكهرباء”.

“وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنقّل وفد من قطاع الطاقة والمناجم إلى كوت ديفوار. يتكوّن من ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز ونفطال”، يضيف البيان.

كما ناقش الطرفان “أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتكوين، وكذلك التعاون والشراكة بين البلدين في المجال المنجمي في الجزائر”.

جانب من اللقاء

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