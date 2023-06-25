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الجزائر

3 طرق للاطلاع على نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

الشروق أونلاين
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3 طرق للاطلاع على نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط
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نتائج امتحان نهاية التعليم المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط الأحد، ابتداء من الساعة الثالثة 15:00 مساء.

وسيكون الإعلان بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz. أو عبر فضاء الأولياء بموقع الوزارة.

كما يعلن عن أسماء المقبولين في السنة الأولى من التعليم الثانوي، في نفس التوقيت. وذلك على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

وانطلقت عملية تصحيح أوراق الامتحان الذي أجري بين 5 و7 جوان، يوم الجمعة 16 من الشهر ذاته. على أساس أن ينتهى منها اليوم السبت، على أقصى تقدير.

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