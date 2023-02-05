3 طرق وطنية لا تزال مقطوعة بسبب الثلوج

لاتزال 3 طرق الوطنية مقطوعة بفعل تراكم الثلوج التي شهدتها العديد من الولايات خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أكده الدرك الوطني.

وفي آخر تحديث لصفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية، صبيحة الأحد على الساعة 7 و30 دقيقة فإن الطرق المغلقة بفعل تراكم الثلوج هي:

1- تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

2-البويرة: