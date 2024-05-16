3 لاعبين تماطلوا في تلبية دعوة الجزائر رفضهم مدرّب فرنسا

تبخّرت مساء الخميس أحلام اللاعب ياسين عدلي، في المشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2024 لِكرة القدم.

وتحتضن ألمانيا هذه المنافسة ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جويلية المقبلَين، بِمُشاركة 24 منتخبا.

وأعلن النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان مساء الخميس، عن قائمة لاعبي فريق “الدّيكة” الذين سيخوضون منافسة “الأورو”، وعددهم 25، وقد خلت من اسم ياسين عدلي.

وكان عدلي قد أطلق مُؤخّرا تصريحات مُثيرة للجدل، لمّا قال إنه يُمنّي النّفس بِتَمثيل ألوان منتخب “الزّرق”، بحثا عمّا أسماه بـ “المستوى الفنّي العالي”. على حساب منتخب موطن عائلته الجزائر. قبل أن يتلقّى “صفعة” من ديشان.

وسبق لِمُتوسّط الميدان عدلي (23 سنة) المشاركة مع منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، لكن بدا وأن صنف الأكابر يعجّ بِالكفاءات، ما جعل المسؤول الفني الأوّل يستغني عن لاعب نادي ميلان آسي الإيطالي.

وعلى مستوى الأندية، اكتفى ياسين عدلي (يمين الصّورة المُدرجة أدناه) بِخوض 17 مباراة أساسيا في بطولة إيطاليا هذا الموسم، من أصل 36 مواجهة لِفَريقه الميلان. وهو سبب آخر وراء استغناء ديشان عنه.

ولم تضمّ اللائحة أيضا اسم ريان شرقي (وسط الصّورة المُدرجة أعلاه)، الذي بِدوره كان يحلم بِخوض “أورو” 2024 مع منتخب فرنسا. بعد أن مثّل ألوان الفئات الصّغرى لـ “الدّيكة”.

واكتفى صانع الألعاب شرقي (20 سنة) بِخوض 18 مباراة أساسيا في البطولة الفرنسية للموسم الحالي، من أصل 33 مواجهة لِفَريقه ليون.

وتجاهل مدرّب فرنسا أيضا اللاعب مايكل أوليز (22 سنة)، الذي سبق له ارتداء زيّ “الزّرق” للفئات الصّغرى.

وأبصر أوليز (يسار الصّورة المُدرجة أعلاه) النّور بِإنجلترا عام 2001، من أمّ جزائرية وأب نيجيري. وكان بِإمكانه اللّعب لِمنتخبات إنجلترا وفرنسا والجزائر ونيجيريا.

وخاض المهاجم مايكل أوليز (22 سنة) هذا الموسم 13 مباراة أساسيا في منافسة “البريمرليغ”، من أصل 37 مواجهة لِفريقه كريستال بالاس.