3 لاعبين جزائريين يخسرون كأس أوروبا أشبال بِزيّ فرنسا

خسر ثلاثة لاعبين جزائريين مُغتربين سهرة الجمعة، كأس أمم أوروبا أشبال لِكرة القدم، بِزيّ منتخب فرنسا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وانهزم أشبال فرنسا بِواقع ركلات الترجيح (4-5) أمام نظرائهم من ألمانيا، في مباراة نهائية لُعبت بِمدينة بودابيست عاصمة المجر مسرح البطولة القارّية، تحت إدارة حكم ساحة من تركيا.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لِكون لوائح المُنافسة تنصّ على عدم وجود شوطَين إضافيَين.

وتمثّلت أسماء اللاعبين الجزائريين المُغتربين الثلاثة الذين ينشطون في البطولات الفرنسية، في: المدافع أيمن صادي (17 سنة) من نادي ستراسبورغ، ومتوسّط الميدان الهجومي إسماعيل بوناب (16 سنة) من نادي فالونسيان، والمهاجم تيديان ديالو (17 سنة) من نادي فالونسيان.

وسبق للاعب ديالو أن استلم دعوة “الفاف”، لِحضور تربّص للمنتخب الوطني الجزائري أشبال في مارس 2022.

وشارك بوناب في المباراة النّهائية الأوروبية أساسيا، قبل أن يُستبدَل في الدقيقة الـ 81. بينما تابع زميلاه صادي وديالو اللّقاء من دكّة البدلاء.

وخاض منتخب فرنسا أشبال 6 مقابلات في بطولة أمم أوروبا 2023 لِصنف أقلّ من 17 سنة. وحينها شارك بوناب 4 مرّات أساسيا، ونصف العدد بديلا. ولعب صادي أساسيا في مناسبتَين، و 4 مرّات احتياطيا. بينما مُنحت الفرصة لِديالو مرّة واحدة أساسيا، وشارك بديلا في مناسبتَين، ومثلهما احتياطيا، وغاب عن مواجهة واحدة.